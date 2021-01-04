郭昱晴告韓粉遭辱渣女 網友公然侮辱罪判罰5000元

「麻辣鮮師」中飾演「萬老師」的藝人郭昱晴告韓粉，新聞曝光在網路遭鄭姓女子辱罵「女渣」，郭女事後提告。橋頭地院判決認為女渣只是把渣女反著說，依公然侮辱罪判罰5000元。

郭昱晴在知名偶像劇「麻辣鮮師」一劇中演出「萬人美」老師。鄭女到案後矢口否認有公然侮辱意圖，辯稱「女渣」只是口語，用來形容一個人不OK，沒有特別要罵她的意思。

不過，橋頭地方法院法官審理認為，鄭女使用個人帳號在公開頁面發表言論，且「女渣」只是將渣女反過來說，一般人都可以理解其指涉意義與渣女無異，顯然含有輕侮鄙視之意，已非單純發表言論。

法官認為，鄭女僅因對標題「韓粉剋星出手！萬老師開吉網喊領錢囉」的網路新聞內容不滿，就公然在網路發表文字侮辱他人，欠缺尊重名譽的基本法治概念。事後不僅否認犯行，也未跟郭昱晴達成和解，犯後態度難認良好。因此依公然侮辱罪判鄭女罰金5000元，得易服勞役，全案可上訴。

全案起於鄭女民國108年12月26日網路上看見新聞「韓粉剋星出手！萬老師開吉網喊領錢囉」心生不滿，在下方留言辱罵郭昱晴。橋頭地檢署偵查後，認為足以貶損郭女名譽、人格及社會評價。依公然侮辱罪嫌向法院聲請簡易判決。