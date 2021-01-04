蘇花改禁行機車 台灣交通安全協會提告撤銷敗訴

YouTuber「火花羅」羅邵華及台灣交通安全協會理事林志學，不滿蘇花改禁行機車，提告請求撤銷禁止行駛的交通標誌。台北高等行政法院認為，設置該交通標誌公告限制通行之目的，是為追求防止事故、人體健康等合法公共利益，手段與目的具合理關聯性，去年11月底判兩人敗訴，可上訴。

去年1月6日蘇花改全線通車，但公路總局規定部分路段禁行機車，每路段可處900到1800元罰鍰，且是分段累積。去年9月25日，台灣機車路權促進會發起包圍公路總局活動，提出立即開放南迴改及蘇花改行駛機車5大訴求。

羅、林不滿禁行機車，2018年間提告主張管制交通標誌有規制作用，屬行政處分，且特別限制機車用路人通行，並未提出高溫、噪音、廢氣對行車安全造成影響評估與實證研究，此種差別待遇不具正當合理關聯，有違平等原則。

兩人主張，該路段所設置指定4輪以上汽車專行的「遵23」、「遵26」，及禁止大型重型機車、自行車、機車右轉的「禁17」交通標誌，仍直接限制兩人利用大型重型機車、自行車、機車通行該路段權利，自得對該交通標誌提起撤銷訴訟。

此外，省道台9線公路的管制及交通標誌設置權限應屬交通部，交通部公路總局第四區養護工程處以原處分管制路段，並設置交通標誌，禁止小型車、大客車及12.2公尺以下非管制大貨車以外車種車輛通行，即欠缺事務管轄權限，不合法。

第四區養工處辯稱，兩人分別居住桃園市與苗栗縣，也沒證明其與該路段有何接觸，請求撤銷交通標誌與一般受標誌規制而遭裁罰者提起訴願的情形大相逕庭。兩人僅針對新聞刊載的公共政策爭訟，而非實際上有何權利或法律上利益受有損害。

法院指出，就禁制標誌而言，主管機關「設置行為」，即屬一種「公告」措施，故具規制作用的交通標誌於對外設置完成時，即發生效力。人民對該禁制標誌的行政處分如有不服，自得循序提起訴願及撤銷訴訟救濟。兩人主張其路權受侵害，具實體判決要件。