女友被債主「堵到」他衝下樓刺死人 法官認定傷害致死

簡姓市場攤商與人有債務糾紛，2019年底他接到林姓女友來電，發現女友被債主「堵到」，對方還嗆聲要押她到山上，簡一氣之下拿戰術短刀衝下樓，江姓債主因身中3刀不治。新北地檢署依殺人罪起訴，新北地院依傷害致死罪判5年10月徒刑。簡和檢方皆上訴，高等法院改判簡8年徒刑。

簡姓男子2019年間與江姓男子口角，江曾放話將對簡和他的林姓同居女友不利。江後來得知黃姓男子將到簡的租屋處索討欠款，同年12月2日便和黃、另名戴姓友人相約同行。一行人在簡家樓下騎樓遇見林女，將要求林女打電話給簡，威脅將找人將這對情侶帶上山。

接到示威電話後，簡驚怒不已，他拿著2把折疊刀、1把戰術短刀下樓，以右手反手握住戰術短刀的姿勢朝的江左手臂刺擊，江因左上肢深層銳器傷而大量出血，送醫不治。

檢察官主張簡有殺人犯意，不過高等法院認為簡和江交情普通，先前雖有口角，但主要是江對簡不滿，而不是簡對被害人有怨恨仇隙，不認為他會因細故而生殺意。而案發前江恫嚇要江簡姓情侶「帶到山上」，簡帶著刀下樓，高院認為若真要殺人，大可直接刺向江的致命部位，但一開始他只以右拳、刀柄末端敲擊被害人頭部後頸，沒見殺人犯意。

此外，林女也作證，江在倒地後，簡叫她報警，高院也認為可證明簡無殺人犯意。高院認為，本件不符合自首要件，不應減刑，檢察官指摘原判決不當有理，因此撤銷改判。高院審酌簡因憤慨而準備刀械攻擊江，害江失血過多而死亡，事後他始終坦承犯行，因此改判8年徒刑。