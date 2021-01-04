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不滿女友和網友出遊 18歲男撂人打架被起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

18歲陳姓男子因不滿女友和ig黃姓網友出遊，去年8月17晚間至18日凌晨，涉嫌告知林姓朋友等人「要找網友見面吵架」陳等4人和2名少年驅車會合，放置棍棒、刀子在後車廂，前往北投承德路找到黃男和其朋友，眾人當場持球棒等物打架，還有人在場助勢，全案士林地檢署偵結，依妨害秩序罪嫌提起公訴。

起訴指出，陳不滿女友和黃男出遊，找來一群朋友尋仇打架，去年8月18日凌晨2時許，在承德路遇到黃男和其羅姓、吳姓朋友，陳、廖、林、林等4人下車，廖手持球棒痛毆打安全帽的羅、林手持警棍毆打羅的身體、陳持西瓜刀在場助勢，林也同樣在場助勢。

當時陳等人也持棍棒、刀子、玩具槍等攻擊黃、羅、吳等3人，導致吳男頭部、眼眶受傷，黃男也遭玩具槍射傷（此部分撤告）。

18歲廖姓、19歲林姓、18歲陳姓、20歲林姓男子坦承犯行，供稱陳男告知要和別人吵架，找來朋友幫忙，車上有球棒、西瓜刀等物，下車確實有持武器打人，也有部分人坦承在旁觀看等。

檢察官認定，廖、林、陳、林等4人涉犯妨害秩序及傷害罪嫌，請從重處斷，且與2名少年共同實施犯罪，建請依照兒少法加重其刑，依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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