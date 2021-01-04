鄭殺鐵警到所第一句話請律師 法官：這是喪失辯識力？

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，台南高分院合議庭今天開庭審理，分別由高分檢檢察官林志峯、鄭的辯護律師，交叉詰問台中榮民醫院嘉義分院精神科醫師沈正哲。沈表示，他認為鄭在案發時因思覺失調症病發， 出現妄想，語無倫次及思想混亂等狀況，完全沒有辯識能力，無法控制自己的行為，但鄭有罪或無罪，最後應由法院判決。

嘉義殺警案鄭姓凶嫌，在嘉義地院一審時認為鄭罹思覺失調症，參考沈正哲精神鑑定結果及刑法19條第一項判他無罪，檢方不服上訴，全案移審台南高分院，今天上午9點30分，二審合議庭在刑二庭開審理庭，沈正哲出庭做證。

林志峯問沈正哲「鄭殺警被捕被帶到派出所後，第一句話是要向法律扶助中心請律師，還拒絕夜間詢問，你認為他當時是喪失辯識能力嗎? 」

沈正哲一開始說，他沒有推斷，但後來又表示，警方在詢問其他嫌疑人時都會依程序問要不要請律師，要不要接受夜間詢問，鄭可能只是附和警員說法。

鄭的辯護律師問沈正哲，「鄭在案發前7月1日，曾懷疑有人要殺害他後要冒領保險金，曾先後到派出所、社會局等地求助，7月3日還北上要開記者會揭發遭人陷害，最後搭台鐵列車殺警，精神狀態如何？」

沈正哲回答說，根據他的醫療專業，鄭在案發前後，因為思覺失調症病發， 受到出現妄想影響，完全沒有辯識能力，無法控制自己的行為。