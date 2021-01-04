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PTT發文跨年血染全台 洪嫌移送北檢複訊

中央社 / 台北4日電

去年底網路論壇出現一篇跨年「血染台灣各處」恐嚇文，刑事局昨天循線在高雄逮捕到涉案27歲的洪姓男子，今天近中午移送台北地檢署複訊。洪嫌到北檢時，面對媒體詢問不發一語。

網路論壇於PTT去年12月30日出現一篇「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」恐嚇文，刑事局循線鎖定帳號所有人游男和湯男，但兩人都否認發文。檢警認定兩人帳號疑被人盜用，將他們請回。

刑事局專案小組持續重複過濾分析網路數據後，今年初掌握有妨害電腦使用罪前科的27歲洪男涉有重嫌，昨天上午到洪男位於高雄市三民區所租的小套房內將他查緝到案，現場查扣筆記型電腦3台、手機1部，但電腦均已被重灌，現正進行數位鑑識中。

檢警查出，擔任超商店員的洪男於去年12月下旬遭資遣，到案後否認涉案，警方上午11時許將他依刑法恐嚇公眾罪嫌移送北檢偵辦。

一名帳號為「you818212004」的網友， 在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，相同標題、內容共發出三篇。圖／翻攝自PTT
一名帳號為「you818212004」的網友， 在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，相同標題、內容共發出三篇。圖／翻攝自PTT

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