取消限量分案制度！最高法院今狂分4432件庫存案

最高法院長久以來採「限量分案」制度，讓法官維護判裁判品質，但近年來飽受外界質疑，院長吳燦去年7月宣示今年1月起取消限量分案制度，是繼最高法院取消祕密分案後，另一大變革；最高法院指出，今天刑事、民事案件共分出去4432件庫存案件，未來上訴、抗告至最高法院案件，會立即有法官受理。

最高法院因是法律審，為讓法官有較多時間從法律面思考，長期以來每位法官每個月施行限量分案，如無人犯在押等需要立即分案情況，有些案件上訴最高法院後要等一、兩年才會從倉庫裡拿出來分案；近年來飽受批評，立法院也要求廢除限量分案制度，加上最高法院曾歷經分案霸凌風波、前院長鄭玉山提早退休，吳燦上任後，院內決議廢除限量分案制度。

最高法院指出，限量分案制度起源於1949年，從大陸廣州撤離帶來台灣的未結案件當時高達9457件，為因應法官人力有限，而採取限量分案作法，維護裁判品質和工作負荷；隨訴訟制度變革、法律修正，最高法院收案量大幅增加，法官須花更多精力研究案件，平均每日工作時數超過10小時。

另外，最高法院也多次召開會議討論積案影響人民訴訟權益問題，但礙於新舊案交疊，案量負荷沉重，加上法官離退情形，辦案人力始終短缺，考量法官工作負荷能力，為兼顧裁判品質，仍維持限量分案制度。

最高法院去年開始清理積案，司法院也同意增加辦案法官人力、過渡期間放寬辦案期限，緩衝龐大案件壓力，而修改內部規範後，今年1月起廢除限量分案制度；今天為新年度上班第一天，刑事案件共分出2454件、民事1978件庫存案件。