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頭一遭！屏東縣議員涉賄當選無效 遞補人也賄選判緩

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣議會第19屆議員周陳文彬，競選本屆縣議員賄選買票，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，一審屏東地院判周陳文彬當選無效，周陳文彬不服再提上訴，二審日前宣判，駁回上訴，周陳文彬當選無效定讞，解職。該選區共2人參選，依規定遞補周陳文彬的為戴文柱，但戴也違反公職人員選舉罷免法，屏東地院判處有期徒刑3月可易科罰金，緩刑3年、褫奪公權1年。頭一次遇到議員當選人、落選人都涉賄選，是否由戴文柱遞補，中選會將召開委員會研議。

屏東縣選舉委員會指出，該選區2人參選，頭一次遇到當、落選都在同一個選舉中涉賄選，選罷法第74條規定，依規定遞補，但選罷法立益，鼓勵清白候選人勇於檢舉賄選，保障清白參選人的權益，但遞補者也是涉同選舉賄選案，是否由戴文柱遞補，中選會謹慎，將召開委員會研議。

屏東縣議員第13選區（春日鄉）周陳文彬參選第19屆縣議員，涉以每票2000、1000元向選民買票，遭檢調查獲。2019年10月，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，屏東地院判決當選無效，周陳文彬上訴，二審高雄高分院2020年12月31日宣判，駁回上訴，周陳文彬當選無效定讞，解職。

周陳文彬違法選罷法部分，2020年1月屏東地院判處有期徒刑4年、褫奪公權6年，一審宣判，周陳文彬遭停職，2020年11月二審高雄高分院宣判，維持原判，可再上訴。

第13選區（春日鄉）2人參選，周陳文彬、戴文柱。戴文柱違反公職人員選舉罷免法，預備對有投票權的人行求賄賂，而約投票權為一定之行使，2019年4月屏東地院判處有期徒刑3月可易科罰金，緩刑3年、褫奪公權1年；頭一次遇到同一選區兩名參選議員都涉賄選，是否由戴文柱遞補，中選會召開委員會研議。

屏東縣第19屆縣議員任期過半，議員55人，現有54人，議員陳文弘參選恆春鎮長補選當選，另5人涉案遭解職，鄭雙銓、潘淑真、黃建溢、陸月嬌與周陳文彬。

屏東縣議會日前開議情況。記者劉星君／攝影
屏東縣議會日前開議情況。記者劉星君／攝影

屏東縣 當選無效 賄選

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