快訊

永和警晚間開槍！可疑黑車衝撞抵抗1人傷 往新店逃逸中

打人嗆見一次打一次 被打找人出氣砸車統統吃官司

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市高男毆打曾有嫌隙的李男，揚言「以後見一次打一次」。李向簡姓友人訴苦，簡到高家理論時，砸毀高家大門玻璃及車窗。基隆地院審結，依恐嚇罪處高拘役50日，依毀損罪判簡4月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市高男毆打曾有嫌隙的李男，揚言「以後見一次打一次」。李向簡姓友人訴苦，簡到高家理論時，砸毀高家大門玻璃及車窗。基隆地院審結，依恐嚇罪處高拘役50日，依毀損罪判簡4月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市高男在路口遇到曾有嫌隙的李男時，動手毆打他，揚言以後「以後見一次打一次」。李心生畏懼，並向簡姓等友人訴苦。簡到高家理論時，砸毀高家大門玻璃、汽車擋風玻璃及車窗，雙方互告。基隆地院審結，依恐嚇罪處高拘役50日，依毀損罪判簡4月徒刑。如易科罰金均以1千元折算1日。全案可上訴 。

判決指出，高男與李男曾有嫌隙，懷恨在心。去年3月17日上午在基隆市基金一路135巷口，高見李男駕駛小貨車搭載妻子停等紅燈，車窗未關，動手毆打李的胸部，恫嚇「以後見一次打一次」等話，讓李心生畏懼。

去年3月27日清晨李在住處與簡姓友人等人喝酒聊天時，向眾人訴苦，說出被高毆打及恐嚇的事。簡男等人當晚與李到高的住處理論。高看見眾人來意不善，持木棍走到門前，不歡而散。簡撿起竹竿打破高家大門玻璃，離去前又撿石頭打破高車的前、後擋風玻璃及左右車窗。

李男、高男分別報案，李控告高恐嚇，高控告簡毀損。警方偵詢後送辦，基隆地檢署偵結，分將兩人起訴。

法院審理時，高男辯稱，只有徒手毆打李男胸部，並沒有恐嚇「以後見一次打一次」。法官認為，高坦承在巷口遇見李男並出手毆打，與李及妻子指述情境相合，堪信李遭高恐嚇說詞可信。反觀高空言否認犯行不可採，認定恐嚇犯行。

簡男涉嫌毀損部分，因簡在院審理時坦承不諱，並與高男證述相符，並有高家玻璃大門及車輛遭毀損照片、監視器畫面犯行也堪認定。

恐嚇 基隆 擋風玻璃

延伸閱讀

影／丈夫暴怒跳上妻子所駕車 以器物砸毀擋風玻璃

高雄母女3人看完電影遇惡煞 路上遭攔車砸車對方還持刀

6凶煞砸店打人 餐廳老闆3人受傷

跨年夜休旅車莫名遭砸 台東倒楣車主誓言揪出砸車兇手

相關新聞

房屋仲介涉私吞280萬元簽約款 偽造存入專戶通知騙買家

基隆市林姓男子擔任房屋仲介，涉嫌侵吞購屋人交付的20多萬元斡旋金，還曾涉嫌私吞買家交的280萬元簽約款，再偽造簡訊通知對...

34K勞力士員工不服要打雜 試用未過提告結果打臉

劉姓男子3年前進入勞力士台灣分公司擔任「拋殼人員」，卻不滿自己還被指派打雜，也未過試用期就遭資遣；但他認為遭違法資遣，雙...

大學生在LINE班級群組要同學閉上「狗嘴」 判罰3000元

基隆市紀姓大學生懷疑王姓同班同學說他壞話，在班級的LINE群組要王閉上「狗嘴」，王覺受辱提告。基隆地院審結，認定「狗嘴」...

4個月8次違反保護令 基隆男暴力糾纏前女友

基隆市林姓男子在不到4個月內，8度違反保護令去接觸、聯絡、毆打前女友，還恫嚇她如果再報警，就拿汽油潑她；如果不跟他說話，...

不滿醫院人多候診太久涉甩診間門 高雄咆哮男代價9萬

高雄林姓男子前年2月陪父親到大同醫院，疑不滿掛號人數過多，在父親看診時忍不住爆發，涉大力甩門、咆哮，一旁護理師拿出手機蒐...

問女署長有無與陳時中通姦、收紅包 抗議男誹謗被判2月

紀姓男子2019年1月14日，因不滿多次向食藥署陳情未獲滿意回覆，開車到食藥署門口，從車內廣播播放「有沒有時常約會通姦」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。