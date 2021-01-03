打人嗆見一次打一次 被打找人出氣砸車統統吃官司

基隆市高男毆打曾有嫌隙的李男，揚言「以後見一次打一次」。李向簡姓友人訴苦，簡到高家理論時，砸毀高家大門玻璃及車窗。基隆地院審結，依恐嚇罪處高拘役50日，依毀損罪判簡4月徒刑。記者邱瑞杰／攝影 基隆市高男在路口遇到曾有嫌隙的李男時，動手毆打他，揚言以後「以後見一次打一次」。李心生畏懼，並向簡姓等友人訴苦。簡到高家理論時，砸毀高家大門玻璃、汽車擋風玻璃及車窗，雙方互告。基隆地院審結，依恐嚇罪處高拘役50日，依毀損罪判簡4月徒刑。如易科罰金均以1千元折算1日。全案可上訴 。

判決指出，高男與李男曾有嫌隙，懷恨在心。去年3月17日上午在基隆市基金一路135巷口，高見李男駕駛小貨車搭載妻子停等紅燈，車窗未關，動手毆打李的胸部，恫嚇「以後見一次打一次」等話，讓李心生畏懼。

去年3月27日清晨李在住處與簡姓友人等人喝酒聊天時，向眾人訴苦，說出被高毆打及恐嚇的事。簡男等人當晚與李到高的住處理論。高看見眾人來意不善，持木棍走到門前，不歡而散。簡撿起竹竿打破高家大門玻璃，離去前又撿石頭打破高車的前、後擋風玻璃及左右車窗。

李男、高男分別報案，李控告高恐嚇，高控告簡毀損。警方偵詢後送辦，基隆地檢署偵結，分將兩人起訴。

法院審理時，高男辯稱，只有徒手毆打李男胸部，並沒有恐嚇「以後見一次打一次」。法官認為，高坦承在巷口遇見李男並出手毆打，與李及妻子指述情境相合，堪信李遭高恐嚇說詞可信。反觀高空言否認犯行不可採，認定恐嚇犯行。

簡男涉嫌毀損部分，因簡在院審理時坦承不諱，並與高男證述相符，並有高家玻璃大門及車輛遭毀損照片、監視器畫面犯行也堪認定。