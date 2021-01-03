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民調：英國下次國會大選 強生恐選不上議員

高雄醫美貴婦控3千萬財物被「乾兒子」搬空 警拘提男到案

男自稱醫生交友 高市女遭詐騙500萬元

中央社 / 高雄3日電

高雄市一名楊姓女子於網路結識佯稱醫生的張姓男子，兩人以結婚名義交往，後來張男用研發失敗為由詐得新台幣500萬元，事後男子避不見面。高雄市警方鎖定男子追緝中。

高雄市政府警察局左營分局新莊派出所於上個月29日晚上接獲楊女（42歲）報案指稱，張男以結婚名義為由，稱自己是外科及耳鼻喉科醫生，楊女認為張男與她年紀相仿且職業為醫生，兩人開始交往並出遊。

兩人交往期間，張男向楊女表示，因藥廠研發新藥合作計畫失敗，積欠學長一筆錢而被告，求助楊女借錢幫他度過難關。

據知，楊女分別以交保證金、生活費、繳罰鍰及弭平官司等名目匯款共約500萬元。

警方指出，楊女和友人談及與張男交往的關係，她驚覺被騙了，於是到新莊派出所報案。警方目前已鎖定張男，全力查辦中。

高雄市 結婚 警察 詐騙

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