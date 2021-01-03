房屋仲介涉私吞280萬元簽約款 偽造存入專戶通知騙買家

基隆市林姓男子擔任房屋仲介，涉嫌侵吞購屋人斡旋金、簽約款，被檢方依詐欺．業務侵占、偽造文書罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影 基隆市林姓男子擔任房屋仲介，涉嫌侵吞購屋人交付的20多萬元斡旋金，還曾涉嫌私吞買家交的280萬元簽約款，再偽造簡訊通知對方已存入履約專戶，事後避不見面。基隆地檢署偵結，依詐欺．業務侵占、偽造文書罪嫌將他起訴。

檢方起訴指出，林男在知名房屋仲介公司加盟店擔任業務經理，前年12月受託替黃姓買家購買房屋，分兩次共收取11萬6千元斡旋金，但沒有交給賣方，從此避不見面。去年2月重施故技，要求購屋的夫妻匯了14萬元斡旋金到他帳戶，也未交給賣方。

去年1月9日林男在瑞芳四腳亭武姓買家的家中，向武收取280萬元購屋款後，並未存進買賣履約專戶，還偽造「專戶存入280萬元簽約款」簡訊傳送給武男。去年3月他以投資房地產話術訛詐黃男匯款60萬元給他，得手後避不見面。

檢方偵訊時，林男承認有向買家收取斡旋金、購屋款，但否認侵占款項。檢察官依告訴人證述內容及相關不動產買賣契約書、協議書、簡訊、匯款明細等事證，認定林男犯嫌，偵結起訴。