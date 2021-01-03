34K勞力士員工不服要打雜 試用未過提告結果打臉

劉姓男子任職勞力士台灣分公司的拋殼人員，被資遣後提告求償，但高雄高分院駁回，全案確定。本報資料照 劉姓男子3年前進入勞力士台灣分公司擔任「拋殼人員」，卻不滿自己還被指派打雜，也未過試用期就遭資遣；但他認為遭違法資遣，雙方雇傭關係存在有10個月，提告求償薪資、資遣費22萬多元。一、二審認為，公司面試時劉有同意處理雜務，也依考核將他資遣，皆符勞基法，駁回劉的請求確定。

劉姓男子提告主張，他2018年7月16日起進入勞力士台灣分公司，任職拋殼人員，主要負責手表拋光的工作，月薪3萬4400元，試用期3個月，但公司要求他做跟職務無關的行政雜項工作，包括公用設備與建物毀損汰換、出席大樓區權人會議、配合環境消毒作業、飲水機保養、洗地打蠟等，已超越面試時告知需負責匯款、送信、換燈泡及水電報修等的雜物工作範圍。

劉姓男子強調，因他不願接受雜項工作，同年10月8日被通知資遣，但他並沒不能勝任工作或違反工作規則，公司並不符「解雇最後手段性原則」，屬不合法解僱，應是直到2019年5月他另覓新職、並向公司提離職才算終止兩造勞動契約，所以2018年7月至2018年5月間，勞力士分公司要付薪水、資遣費、勞退金共22萬7793元。

公司反駁稱，應徵時有告知劉姓男子的工作除手錶拋光外，包括公司合理指派及調整的雜項事務，劉也表示可以配合，但後來卻表示只想接觸手表相關工作、其餘不願配合，加上之後考核結果有多項未達標，所以終止勞動契約，況且有給機會改善，都符合勞基法規定。

一審法官認為，法律容許雇主在試用期間內有較大的彈性，只要無濫用權利情形，且公司召開考評會議，對劉姓男子「工作／訓練考核」與「其他考核」項目，多為「尚可」及「待加強」的評價，還註記「主觀意識強烈、難以協商」、「針對交辦事項負面觀想濃厚，欠缺主動積極態度」等。

一審還指出，公司於面試告知劉姓男子要負責行政工作，這些工作也沒超出一班公司總務事項，加上留在職期間，僅有過1次估價室窗框漏水，也非他去處理，他試用期間更沒因此加班，所以公司以劉難以勝任工作，來作為試用期滿資遣的理由，並沒不妥，駁回劉的所有請求。

劉姓男子不服上訴，二審合議庭認為，公司以劉拒絕配合執行雜項事務，且溝通後，未達考核再給改善機會，第2次考核結果仍不合格，堪認定公司資遣並無不當。