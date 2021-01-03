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大學生在LINE班級群組要同學閉上「狗嘴」 判罰3000元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市紀姓大學生懷疑王姓同班同學說他壞話，在班級的LINE群組要王閉上「狗嘴」，王覺受辱提告。基隆地院審結，認定「狗嘴」一詞有輕蔑、不屑、貶抑他人的意思，足以貶損王的人格尊嚴與社會評價，依公然侮辱罪處紀罰金3千元。全案可上訴。

判決指出，紀姓、王姓學生為經國管理學院同系同班同學，同時都加入以班級為主，共有36名成員的LINE群組。紀姓學生因懷疑王姓同學在背後說他閒話，今年7月20日在住處以手機上網後，在班級群組貼文：如果是王講的，請他閉上「狗嘴」，再搞下去，難看的是他；不是王講的，也請他閉嘴等內容。

警方接獲報案後通知王到案，警詢後送辦。基隆地檢署偵結，認定紀以「狗嘴」一詞辱罵王姓學生，足以貶損王的人格尊嚴與社會評價，偵查後依涉嫌加重誹謗罪嫌聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，紀姓學生在LINE傳訊使用「狗嘴」詞彙，依一般社會通念，明顯含有輕蔑、不屑、貶抑他人，並使人感到不堪、屈辱的意思，足以貶損王姓學生人格尊嚴與社會評價，屬侮辱言語無疑。

法官說，紀姓學生傳訊內容，雖似指稱王姓同學「亂講話」，但因未指摘王究竟有何亂講話具體事實，與誹謗罪構成要件不符，依法變更聲請簡易判決處刑法條，改依公然侮辱罪論刑。

法官審酌紀姓學生不思以平和理性方式與人溝通，在特定多數人得以共見共聞場所，用言詞侮辱王姓學生，讓王處於難堪處境，且貶抑王的名譽，行為不對。考量紀無前科，犯後坦承犯行等情狀，處罰金3千元，如易服勞役以1千元折算1日，以資懲儆。

基隆市紀姓大學生在LINE要求王姓同學閉上「狗嘴」，王覺受辱提告。基隆地院審結，認定「狗嘴」一詞足以貶損王的人格尊嚴與社會評價，依公然侮辱罪處紀罰金3千元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市紀姓大學生在LINE要求王姓同學閉上「狗嘴」，王覺受辱提告。基隆地院審結，認定「狗嘴」一詞足以貶損王的人格尊嚴與社會評價，依公然侮辱罪處紀罰金3千元。記者邱瑞杰／攝影

基隆 LINE 公然侮辱

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