4個月8次違反保護令 基隆男暴力糾纏前女友

林男不到4個月內8度違反保護令去接觸、聯絡、毆打前女友，還恫嚇潑汽油和鹽酸，被法院判應執行2年徒刑，易科罰金73萬元。記者邱瑞杰／攝影 基隆市林姓男子在不到4個月內，8度違反保護令去接觸、聯絡、毆打前女友，還恫嚇她如果再報警，就拿汽油潑她；如果不跟他說話，就潑她鹽酸。基隆地院審結，林男犯8案分處3月到6月徒刑，應執行有期徒刑2年，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

檢方起訴指出，林男對前女友有侵害行為，法院去年3月、5月間分別核發民事暫時保護，命林不得對前女友有騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，也不得接觸、跟蹤、聯絡前女友，並應遠離前女友住所、工作場所至少200公尺，保護令有效期間1年6月。

林男去年3月13日下午在新北市瑞芳區九份山上，在車上毆打及掐住前女友頸部，又將她載往基隆市外木山海邊毆打成傷。3月18日上午無故侵入前女友住處陽台、4月11日又打2通電話給前女友、4月19日到前女友工作的髮廊，載她到內湖一處，違反暫時保護令規定。

去年5月2日晚上，林男在台北市延吉街246巷口，阻擋前女友搭乘的計程車欲跟她談判。5月28日晚上見前女友下班，在路上欲跟她談判，前女友不肯，林男持甩棍毆打及勒住前女友頸部後往後拖行，恫嚇如果不跟他走，就打斷她的腿。

去年6月20日上午7點左右，林的前女友送小孩上學後，林在路上想跟她談判，前女友不肯，林男徒手毆打她的右肩，並恫稱如果這次再去報警，就拿汽油潑妳等話，造成前女友心生畏懼。

去年7月7日上午10點多，林男在北市街道想跟前女友談判，女方不肯並躲進附近商家，林騎車假裝離去，不久折返又找上前女友，手持裝有藍色不明液體的寶特瓶，向她恫稱如果不跟他說話，就要把鹽酸潑下去，令女方心生畏懼。基隆地檢署偵結，依涉刑法恐嚇危害安全及違反家庭暴力防治法等罪嫌起訴林男。

法官審理後指出，林男無視禁令，多次以傷害、恐嚇、騷擾方式侵害前女友，造成女方不堪其擾。林男明知前女友對她極度畏懼，避之唯恐不及，仍一而再、再而三干擾被害人生活及工作，被害人一再示警、報警，林仍一再騷擾她及挑戰法律，已對被害人身心造成不安及不便等危害。

法官說，林男在檢方偵查時否認犯行，本應嚴懲，念其在法院審理時坦承犯行，表示願意自我克制，不再違反禁令、騷擾或侵害前女友等犯後態度，並審酌被害人身心受害程度、各次犯行手段、犯罪動機及仍未取得被害人諒解等情狀，判應執行2年徒刑，易科罰金73萬元。