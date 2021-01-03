不滿醫院人多候診太久涉甩診間門 高雄咆哮男代價9萬

高雄林姓男子陪父親到高雄市立大同醫院就診，涉甩門、咆哮還嚇阻護理師錄影，被依妨害醫事人員執行醫療業務罪等，判林3月徒刑，易科罰金9萬定讞。圖／翻攝Google map 高雄林姓男子前年2月陪父親到大同醫院，疑不滿掛號人數過多，在父親看診時忍不住爆發，涉大力甩門、咆哮，一旁護理師拿出手機蒐證，他更怒嗆「錄完了沒？」並上前逼近，院方只好請警方到場處理。全案一、二審認定破壞醫病關係，依妨害醫事人員執行醫療業務罪等，判林3月徒刑，易科罰金9萬定讞。

判決指出，林姓男子（52歲）2019年2月12日下午6點多，跟胞姊一起陪父親到高雄市立大同醫院看診，但他因不滿醫院容許的掛號人數太多，讓他們候診時間過長，向醫院的聯合服務中心反應也未果，當晚7點4分輪到他父親進神經內科診間，讓周姓醫師看診，他竟也進入診間，大力甩門發出巨響，還大聲咆哮。

林姓男子舉動引起關注，護理師趕緊上前拿出手機要錄影蒐證，他見狀情緒更激動，持續逼近護理師，還質問「錄完了沒？」、「怎樣！怎樣！怎樣」等語，把護理師逼退後到診間外走道；院方趕緊報案。

林姓男子一審時僅認妨害周姓醫師執行醫療業務，但沒逼迫護理師不能錄影；但林的胞姐作證指出，林有將手舉起阻止錄影，態度也較差，另法官勘驗錄影畫面顯示，林不斷上前，護理師不斷往後退到走道牆面，還用手肘欲推開人，是林的胞姊來拉開他，才讓護理師離去。

法官認為，林姓男子一時情緒失控，妨害周姓醫師執行醫療，損害醫病關係，間接影響其他病人權益，還用脅迫手段妨害護理師蒐證的權利，依犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判2月、強制罪判2月，共執行3月徒刑，得易科罰金9萬元。

林姓男子提上訴稱，警方到場後他主動供出犯行，但二審合議庭勘驗發現，林面對員警詢問，第一時間還轉身離開，不採信說詞，駁回上訴，全案定讞。