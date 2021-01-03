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台南員警洩民眾個資給徵信社 懲戒法院判撤職

中央社 / 台北3日電

台南市戴姓前員警涉嫌洩漏民眾個資給徵信社，輾轉交給六合彩組頭；戴男銀行帳戶內並有不明來源45萬餘元，最高法院判刑3年確定。懲戒法院審理後，判戴男撤職並停止任用1年。

判決指出，戴男原為台南市警察局第五分局某派出所員警，他自民國103年1月至4月間非因公務需要，以警用帳號密碼登入警政知識聯網系統，查詢39筆民眾個人資料。派出所所長稽核發現異常，主動陳報清查，戴男被記一大過調職，104年8月間辭職。

台北市警察局大安分局偵辦民眾因六合彩賭金糾紛，長期遭不明人士騷擾案，於104年10月間搜索吳姓組頭住處時，查扣到民眾國民身分證影像照片等個人資料，經警政署分析後，輾轉發現是戴男所查詢。警政署將戴男依洩密罪移送台南地檢署偵辦。

南檢偵辦期間，查到戴男的郵局帳戶自102年至104年間有多筆不明款項匯入，共計新台幣45萬1500元，與他的收入顯不相當，戴男辯稱是地下運彩獎金，但無法提出相關證明。

南檢偵辦後，依貪污治罪條例財產來源不明罪及刑法偽造文書、洩密等罪將戴男起訴。台南地方法院判處戴男有期徒刑3年，褫奪公權1年。台南高分院、最高法院先後駁回上訴確定。台南市政府將他移送懲戒。

懲戒法院審理後認為，戴男除觸犯刑罰法律，將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，判決撤職並停止任用1年。全案可上訴。

警察

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