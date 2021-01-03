問女署長有無與陳時中通姦、收紅包 抗議男誹謗被判2月

紀姓男子2019年1月14日，因不滿多次向食藥署陳情未獲滿意回覆，開車到食藥署門口，從車內廣播播放「有沒有時常約會通姦」「吳秀梅出來，你跟陳時中有沒有收紅包，兩個人有沒有時常通姦」等語。士林地院認定紀犯誹謗罪，判處2月徒刑，可易科罰金6萬元。

紀男受訪表示，自己就像吹哨人的角色，為了「台灣人吃不到原廠藥」之公眾事務努力、犧牲，這次遭起訴沒有怨言，與吳也非私人恩怨，全是因原廠藥努力，以後也會持續往這個目標扮演吹哨人的角色，「警世」提醒民眾看病時記得加錢吃原廠藥。

紀男在法庭辯稱，曾因公共事務前往食藥署陳情，案發當天沒有駕車前往，錄影畫面遭變造，陳情是憲法保障權利，吳秀梅身為食藥署長掌握很大公權力，私德或主管公共事務被質問，有足夠能力說清楚，老百姓想破壞名譽極其困難，且錄影畫面中的語句都是疑問句，屬於言論自由。

法院當庭證人用手機錄影1分多鐘畫面，播放過程連續沒有停頓或跳動，且紀沒有舉證如何變造以實其說，空言辯稱錄影內容遭變造等屬於卸責之詞。

法院指出，關於紀男陳情台灣無法取得肺炎專利藥、臨近振興醫院新光醫院病人都在吃假藥、食藥署為認知實施抗生素教育等，對公共政策不滿或疑義，雖可表達訴求、意見和請願，但應理性和平談論，論辯政策；廣播內容卻是指食藥署長和物福部長通姦、收紅包，顯然非公共政策範疇，與陳情、請願目的不符。

判決指出，紀未能舉證相當證據證實有相當理由確信言論內容真實，無端指摘吳秀梅與他人通姦、收紅包，屬於惡意散布謠言，傳播不實言論不受憲法言論自由保障；紀犯誹謗罪，不因刻意使用疑問句「有沒有」而影響結果。