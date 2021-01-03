前女友機車裝追蹤器 屏東跟蹤男被判拘役50天

屏東一名羅姓男子，掌握卓姓前女友行蹤，竟在她機車擋泥板上裝設GPS衛星定位追蹤器，再連結網路使用連結裝置，得知位置、移動方向與先前行蹤等定位資訊。卓女發現後報警，羅男遭依法起訴，屏東地方法院將他依妨害秘密罪，判處拘役50天，可易科罰金，並沒收犯案的GPS衛星定位追蹤器。

判決指出，居住在屏東的羅男，為掌握卓女行蹤，於去年7月25日凌晨在她的機車擋泥板上裝設GPS衛星定位追蹤器，再連結網路使用連結裝置，得知位置、移動方向與先前行蹤等定位資訊。豈料，裝設不到兩天，卓女便發現追蹤器，以及所屬羅男的可疑電信帳單，於是憤而報警，並將追蹤器交由警方扣案。

警詢及偵查期間，羅男皆坦承不諱，情節也與卓女子指控大致符合，便將羅依法起訴。屏東地方法院審酌，羅男因感情糾紛，未思理性溝通解決，竟為求掌握告訴人行蹤，竟裝設衛星追蹤器侵害卓女隱私，即使羅皆坦承犯行，但皆未能與卓達成和解。