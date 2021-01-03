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熟女點餐嫌服務生醜 當場羞辱「沒男人睡就不爽呦」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓女子在去年6月間前往西區某連鎖餐廳用餐時，因點餐時王姓女服務生產生不愉快，葉女藉故刁難，在點餐時不斷放大音量，還嫌王女「長得很醜」，王女請葉女降低音量，避免影響其他客人，未料葉女再辱罵「沒男人睡就不水呦」，王女感覺受辱，通知警方到場。台中地院審理後，依公然侮辱罪判罰5000元，可上訴。

判決書指出，葉姓女子（44歲）在去年6月30日晚間，前往西區台灣大道某連鎖餐廳用餐，未料葉女在點餐過程，與王姓女服務生產生糾紛，葉女不斷透過點餐，為難王女，過程中還不斷提高音量，王女請葉女降低音量，避免影響其他用餐客人。

未料葉女聽到王女口頭規勸，反而更加惱怒，直接辱罵王女「真是骯髒女人」、「長那麼醜去到哪一邊都一樣啦，沒男人可以睡妳就不爽呦，笑死人」，王女不甘受辱，請同事協助報警，警方到場後，將葉女帶回派出所詢問，全案依公然侮辱罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時，認定葉女犯行明確，且未與王女達成和解，依公然侮辱罪，判罰5000元，得易服勞役5天，可上訴。

台中市葉姓女子去年6月間在西區台灣大道餐廳用餐時，辱罵王姓女服務生，台中地院判罰5000元。圖／報系資料照
台中市葉姓女子去年6月間在西區台灣大道餐廳用餐時，辱罵王姓女服務生，台中地院判罰5000元。圖／報系資料照

公然侮辱 台中市

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