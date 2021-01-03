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拍賣直播對準鏡頭亮槍 男遭判刑3月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一名男子去年7月間在臉書直播拍賣，期間卻嗆「不要以為我好欺負，不然看要怎麼樣都沒關係」，還拿著外觀酷似真槍的黑色空氣手槍對準鏡頭，遭觀看直播網友報警，該男子隔日則自行到案說明，並向警方交付空氣槍；新竹地院審理終結，將男子依恐嚇公眾罪判刑3月。

法官審理時，該男子坦承犯行，警方則對查扣的空氣槍進行動能初篩，該空氣槍屬氣體動力式槍枝，單位面積動能經測試未超過每平方公分16焦耳，惟可發射彈丸，外觀極近似真槍。

法官認為，男子認為自己受網路霸凌，卻不以和平、理性的方法溝通解決，反用情緒性發言及行為恐嚇觀看直播人，使其內心惶恐不安，顯見法治觀念薄弱，自我控制能力欠佳，破壞網路秩序及社會治安甚鉅，審酌依恐嚇公眾罪判刑3月，易科罰金9萬元，空氣槍沒收。

新竹縣一名男子在臉書直播拍賣，期間卻嗆「不要以為我好欺負，不然看要怎麼樣都沒關係」，還拿著外觀酷似真槍的黑色空氣手槍對準鏡頭，遭觀看直播網友報警，法官依恐嚇公眾罪判刑3月。圖／報系資料照
新竹縣一名男子在臉書直播拍賣，期間卻嗆「不要以為我好欺負，不然看要怎麼樣都沒關係」，還拿著外觀酷似真槍的黑色空氣手槍對準鏡頭，遭觀看直播網友報警，法官依恐嚇公眾罪判刑3月。圖／報系資料照

直播 恐嚇 新竹

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