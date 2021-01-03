孝親費起爭執 外甥罵阿姨「垃圾人」吃官司

台中市楊姓男子因母親及兩個阿姨，對外公、外婆的撫養費用產生糾紛，認為兩個阿姨都不分攤撫養負用，都由他母親負擔，而心生不滿，涉嫌在前年11月間，以手機在個人臉書張貼「兩個垃圾人」，並將兩個阿姨的臉書連結，都貼到臉書裡，楊的兩個阿姨提告，台中地院依公然侮辱罪，判拘役10天，得易科。

判決書指出，楊姓男子與母親、兩名阿姨同住，楊母因撫養父母問題，與楊的兩個阿姨產生嫌隙，楊因而心生不滿，在前年11月21日下3時許，利用手機連結到個人臉書後，在臉書之張貼「兩個垃圾人、為了錢，連父母都可以糟蹋」，該篇文章的貼文以未設限或加密的方式張貼，讓所有人都可以瀏覽。

楊的兩個阿姨發現貼文後，向豐原警分局提出告訴。全案依公然侮辱罪起訴後，由台中地院審理。

台中地院審理時，楊姓男子承認涉案，法官認為，根據楊的臉書截圖貼文，認為依一般社會通念，楊的貼文屬於負面評價之字眼，指涉楊的兩個阿姨未盡孝道，對於他方傳達輕蔑、不屑態度之用詞，有使人難堪之意思，而為一般人所無法認同、接受，核屬侮辱之言詞無訛。