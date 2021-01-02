快訊

收假車流湧現！雪隧南口回堵4.5公里 估深夜才緩解

剪刀準備？ 2021年這些信用卡權益縮水了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工廠深夜開張竟為聚賭 台南破獲32人天九牌職業賭場

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局據報，安南區海佃路4段附近有處職業賭場，經1個多月追查，發現一工廠深夜時段仍有大量機車進出，原以為工廠訂單太多才日夜加班，但進一步查訪該工廠於2017年早已停工，元旦深夜持搜索票攻堅，現場查扣抽頭金2500元、賭資2萬3000元及天九牌等證物，將高姓主持人依涉賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦外，王姓賭客等32人則依違反社會秩序維護法裁處。

「不准動！」台南市警三分局元旦深夜11時30分許，在安南區海佃路4段工廠內，由偵查隊、督察組等率員，持台南地院所核發搜索票，一舉查獲32人天九牌賭場。

警方表示，該賭場於元旦深夜開張，僥倖認為警察元旦連假期間，各項安全維護及交通疏導勤務繁重，沒時間取締職業賭場；甚至在警方翻牆進工廠，推開賭場大門時，賭客均忘情賭博，連把風都忘了，在警察喝令「不准動！」後，賭客才驚覺賭場已被警力重重包圍。

警方指出，該賭場地處偏僻，附近均為工廠與倉儲，警方接獲情資該地帶有職業賭場，經1個多月的追查，發現一處工廠深夜時段仍有大量機車進出，原以為工廠訂單太多才日夜加班，但進一步查訪，得知該工廠於2017年早已停工，警方進而持續埋伏與蒐證，元旦深夜持搜索票攻堅，將賭場人員與賭客一網打盡。

台南市警三分局元旦深夜持搜索票，在安南區海佃路4段一處工廠，查獲32人天九牌賭場。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局元旦深夜持搜索票，在安南區海佃路4段一處工廠，查獲32人天九牌賭場。記者邵心杰／翻攝
警方翻牆進工廠，推開賭場大門時，賭客均忘情賭博，連把風都忘了，在警察喝令「不准動！」後，賭客才驚覺賭場已被警力重重包圍。記者邵心杰／翻攝
警方翻牆進工廠，推開賭場大門時，賭客均忘情賭博，連把風都忘了，在警察喝令「不准動！」後，賭客才驚覺賭場已被警力重重包圍。記者邵心杰／翻攝

賭場 警察 賭博

延伸閱讀

大馬手套工廠染疫啟示：當移工感染後...生存困境與仇恨言論的雙重夾攻

陸首款移宿空間「太空艙」自備水電 使用壽命達50年

新北泰山違法鋼管工廠破管汙染橫窠溪 環保局查到了！

NB太旺 廣達農曆年工廠加班拚出貨

相關新聞

工廠深夜開張竟為聚賭 台南破獲32人天九牌職業賭場

台南市警三分局據報，安南區海佃路4段附近有處職業賭場，經1個多月追查，發現一工廠深夜時段仍有大量機車進出，原以為工廠訂單...

搭客運未握好扶手撞裂3根肋骨 男告司機過失傷害敗訴

一輛大都會汽車客運前年6月2日早上從陽明山下山時，行經格致路166巷口處的彎道，車上吳姓乘客未抓好扶手跌倒，撞裂3根肋骨...

年輕人太衝動？與14歲女友發生關係 屏東地院判刑6月

屏東恆春一名盧姓男子，透過友人介紹，認識一名13歲就讀國中的少女，兩人認識一年後交往，成為男女朋友，並於盧住所的房間內發...

台中「聲音照相」執法上路！元旦首日取締14件噪音車輛

行政院環保署噪音管制法令修正，今年元旦起針對行駛中高噪音車輛超標可直接開罰，台中市環保局元旦假期執法不停歇，昨天在文心路...

汽車技師略誘少女自拍裸照及自慰影片 坦承犯行判1年半

新北市張姓男子前年在臉書社群網站上結識未滿14歲少女，誘騙拍攝裸露的清涼照片及自慰影片，供其欣賞，少女母親因發現女兒沉迷...

已婚男網路略誘14歲少女兩度赴旅社享魚水之歡 判刑2年

新北市傅姓男子前年透過網路交友軟體結識未成年女子，不僅誘拐少女拍攝猥褻影片，一個內還二度約少女到旅社共享魚水之歡，少女母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。