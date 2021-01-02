工廠深夜開張竟為聚賭 台南破獲32人天九牌職業賭場

台南市警三分局據報，安南區海佃路4段附近有處職業賭場，經1個多月追查，發現一工廠深夜時段仍有大量機車進出，原以為工廠訂單太多才日夜加班，但進一步查訪該工廠於2017年早已停工，元旦深夜持搜索票攻堅，現場查扣抽頭金2500元、賭資2萬3000元及天九牌等證物，將高姓主持人依涉賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦外，王姓賭客等32人則依違反社會秩序維護法裁處。

「不准動！」台南市警三分局元旦深夜11時30分許，在安南區海佃路4段工廠內，由偵查隊、督察組等率員，持台南地院所核發搜索票，一舉查獲32人天九牌賭場。

警方表示，該賭場於元旦深夜開張，僥倖認為警察元旦連假期間，各項安全維護及交通疏導勤務繁重，沒時間取締職業賭場；甚至在警方翻牆進工廠，推開賭場大門時，賭客均忘情賭博，連把風都忘了，在警察喝令「不准動！」後，賭客才驚覺賭場已被警力重重包圍。