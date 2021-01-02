搭客運未握好扶手撞裂3根肋骨 男告司機過失傷害敗訴

一輛大都會汽車客運前年6月2日早上從陽明山下山時，行經格致路166巷口處的彎道，車上吳姓乘客未抓好扶手跌倒，撞裂3根肋骨，事後對陳姓司機提告。士林地院認為陳姓司機未超速，過彎時車上其他乘客無明顯晃動，不構成過失傷害，判決陳姓司機無罪。可上訴。

法官開庭時，陳姓司機堅稱沒有超速，法官調查確實如此。陳姓司機稱，吳男上車後，絕對有確認他握好扶手才起步；吳男是在自己起步行駛後又再走動，手未抓緊扶手才重心不穩受傷，與車速無關。

法官勘驗車內監視器，發現吳往後車廂前進時，左手鬆開握桿，準備用右手抓住另一隻握桿過程中跌倒，她太太唸了吳一聲「你馬勒好了，叫你這裡做就好了」。另外，陳姓司機轉彎時，車內其他乘客並無傾斜或傾倒晃動，難認陳姓司機有未減速慢行過失。

法官指出，吳男和他太太上車後，未隨太太一起入座，反而在公車開了10秒後，又往車廂後方走去。

法官認為，判斷公車前方狀況、左右車旁狀況及乘客上下車安全狀況，是司機義務，其他非能力所及，必須由車內乘客遵守乘車安全警語規定；車內明確標示「路況多變，請緊握扶手」警語，吳卻未遵守，在公車行進中走動，陳姓司機無法強制乘客不要走動，本件事故責任應由吳男自行負責。