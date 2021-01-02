快訊

嚴防變種病毒！ 英高病毒量男、美返台者比對病毒基因

台中大安濱海樂園傳意外 遊客玩拖曳傘落海搜救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭客運未握好扶手撞裂3根肋骨 男告司機過失傷害敗訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

一輛大都會汽車客運前年6月2日早上從陽明山下山時，行經格致路166巷口處的彎道，車上吳姓乘客未抓好扶手跌倒，撞裂3根肋骨，事後對陳姓司機提告。士林地院認為陳姓司機未超速，過彎時車上其他乘客無明顯晃動，不構成過失傷害，判決陳姓司機無罪。可上訴。

法官開庭時，陳姓司機堅稱沒有超速，法官調查確實如此。陳姓司機稱，吳男上車後，絕對有確認他握好扶手才起步；吳男是在自己起步行駛後又再走動，手未抓緊扶手才重心不穩受傷，與車速無關。

法官勘驗車內監視器，發現吳往後車廂前進時，左手鬆開握桿，準備用右手抓住另一隻握桿過程中跌倒，她太太唸了吳一聲「你馬勒好了，叫你這裡做就好了」。另外，陳姓司機轉彎時，車內其他乘客並無傾斜或傾倒晃動，難認陳姓司機有未減速慢行過失。

法官指出，吳男和他太太上車後，未隨太太一起入座，反而在公車開了10秒後，又往車廂後方走去。

法官認為，判斷公車前方狀況、左右車旁狀況及乘客上下車安全狀況，是司機義務，其他非能力所及，必須由車內乘客遵守乘車安全警語規定；車內明確標示「路況多變，請緊握扶手」警語，吳卻未遵守，在公車行進中走動，陳姓司機無法強制乘客不要走動，本件事故責任應由吳男自行負責。

台北市車輛行車故鑑定會鑑定結果也指出，吳男未緊握扶手是肇事主因。法官判決陳姓司機無罪。可上訴。

吳姓乘客搭乘客運因未握好扶手，在客運轉彎時跌倒撞裂三根肋骨，他提告陳姓司機過失傷害，不過法官認為陳姓司機未超速，判決無罪。圖為報系資料照
吳姓乘客搭乘客運因未握好扶手，在客運轉彎時跌倒撞裂三根肋骨，他提告陳姓司機過失傷害，不過法官認為陳姓司機未超速，判決無罪。圖為報系資料照

公車 車廂 事故

延伸閱讀

公車過彎乘客未緊握扶手摔傷 司機一審無罪

婦踩到藥妝店門外傳單「滑一跤骨折了」！怒告店長過失傷害

看富士山配尖叫聲！日遊樂園雲霄飛車旁建瞭望塔 還有無扶手露天空中步道

影／六旬男涉猥褻女童遭打死 解剖發現肋骨、牙齒被打斷

相關新聞

搭客運未握好扶手撞裂3根肋骨 男告司機過失傷害敗訴

一輛大都會汽車客運前年6月2日早上從陽明山下山時，行經格致路166巷口處的彎道，車上吳姓乘客未抓好扶手跌倒，撞裂3根肋骨...

年輕人太衝動？與14歲女友發生關係 屏東地院判刑6月

屏東恆春一名盧姓男子，透過友人介紹，認識一名13歲就讀國中的少女，兩人認識一年後交往，成為男女朋友，並於盧住所的房間內發...

台中「聲音照相」執法上路！元旦首日取締14件噪音車輛

行政院環保署噪音管制法令修正，今年元旦起針對行駛中高噪音車輛超標可直接開罰，台中市環保局元旦假期執法不停歇，昨天在文心路...

汽車技師略誘少女自拍裸照及自慰影片 坦承犯行判1年半

新北市張姓男子前年在臉書社群網站上結識未滿14歲少女，誘騙拍攝裸露的清涼照片及自慰影片，供其欣賞，少女母親因發現女兒沉迷...

已婚男網路略誘14歲少女兩度赴旅社享魚水之歡 判刑2年

新北市傅姓男子前年透過網路交友軟體結識未成年女子，不僅誘拐少女拍攝猥褻影片，一個內還二度約少女到旅社共享魚水之歡，少女母...

2021年首日 新北取締221台噪音車超標將依法開罰

行政院環保署公告，2021年1月1日起公告聲音照相執行噪音車取締工作，新北有5處固定式聲音照相設備外，環保局指出，昨也至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。