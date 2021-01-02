快訊

嚴防變種病毒！ 英高病毒量男、美返台者比對病毒基因

台中大安濱海樂園傳意外 遊客玩拖曳傘落海搜救中

公車過彎乘客未緊握扶手摔傷 司機一審無罪

中央社 / 台北2日電

吳姓男子搭乘公車於過彎時摔傷，控告陳姓司機過失傷害。檢方認為司機未減速過彎，將他起訴。但士院認為，司機有減速，吳男未緊握扶手才是肇事原因，日前判決司機無罪。

士林地檢署起訴指出，陳姓司機民國108年6月間駕駛公車行經台北市士林區格致路，在繪有「慢」字的彎道前未減速慢行，導致尚未坐定的吳姓乘客於公車過彎時摔倒，受肋骨骨折等傷害，依過失傷害罪嫌起訴。

陳姓司機否認過失，辯稱過彎前時速已減速至39公里，轉彎過程中時速再減至36公里；吳姓乘客是在公車起步行駛後走動，恰巧車輛轉彎，雙手未握好扶手才摔倒。

承審法官勘驗公車內監視器畫面，發現陳姓司機在過彎前時速已減速至39公里，而吳姓乘客當時正往車廂中後段行走，因雙手未緊握扶手而摔倒，而在車輛轉彎期間，其他乘客都是坐好的，沒有明顯的傾斜或傾倒。

法官也發現，陳姓司機是確認吳姓乘客緊握扶手後才起駛，吳男在公車起步10秒後才往車廂中後段走，隨後發生意外；而車輛行駛中司機要注意車前、左右狀況，乘客必須遵守乘車規定，與司機共同確保行車安全。

法官認為，吳姓乘客本應知悉在公車行駛時，未緊握扶手，極可能因正常的加速、減速、轉彎而傾倒受傷，卻未緊握扶手，這次事故責任顯應由乘客負責，不能讓遵守起步規定且未超速亦有減速過彎的司機擔負刑責。

法官也採信台北車輛行車事故鑑定覆議意見，認為乘客未緊握扶手為肇事原因，司機並無肇事因素，判決司機無罪。本案可上訴。

公車 事故 車廂

延伸閱讀

「桃五線之虎」性侵姊妹入獄…假釋期竟酒駕 判免刑原因曝光

台南真理堂7死2傷縱火犯一審死刑 道場負責人如此說

婦踩到藥妝店門外傳單「滑一跤骨折了」！怒告店長過失傷害

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

相關新聞

搭客運未握好扶手撞裂3根肋骨 男告司機過失傷害敗訴

一輛大都會汽車客運前年6月2日早上從陽明山下山時，行經格致路166巷口處的彎道，車上吳姓乘客未抓好扶手跌倒，撞裂3根肋骨...

年輕人太衝動？與14歲女友發生關係 屏東地院判刑6月

屏東恆春一名盧姓男子，透過友人介紹，認識一名13歲就讀國中的少女，兩人認識一年後交往，成為男女朋友，並於盧住所的房間內發...

台中「聲音照相」執法上路！元旦首日取締14件噪音車輛

行政院環保署噪音管制法令修正，今年元旦起針對行駛中高噪音車輛超標可直接開罰，台中市環保局元旦假期執法不停歇，昨天在文心路...

汽車技師略誘少女自拍裸照及自慰影片 坦承犯行判1年半

新北市張姓男子前年在臉書社群網站上結識未滿14歲少女，誘騙拍攝裸露的清涼照片及自慰影片，供其欣賞，少女母親因發現女兒沉迷...

已婚男網路略誘14歲少女兩度赴旅社享魚水之歡 判刑2年

新北市傅姓男子前年透過網路交友軟體結識未成年女子，不僅誘拐少女拍攝猥褻影片，一個內還二度約少女到旅社共享魚水之歡，少女母...

2021年首日 新北取締221台噪音車超標將依法開罰

行政院環保署公告，2021年1月1日起公告聲音照相執行噪音車取締工作，新北有5處固定式聲音照相設備外，環保局指出，昨也至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。