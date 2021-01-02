年輕人太衝動？與14歲女友發生關係 屏東地院判刑6月

屏東恆春一名盧姓男子，透過友人介紹，認識一名13歲就讀國中的少女，兩人認識一年後交往，成為男女朋友，並於盧住所的房間內發生關係。事後被少女父母察覺，向盧男提告，警詢、偵訊及地院審理期間，皆坦承不諱，但盧男與14歲以上未滿16歲的女子性交，因此，屏東地方法院，將盧依妨害性自主罪，處有期徒刑6個月。

判決指出，盧男，透過友人介紹，認識一名13歲就讀國中的少女，兩人認識一年後交往，成為男女朋友，並於盧住所的房間內發生關係。事後少女父母察覺有異，詢問後，得知此事並報警處理。

盧男警詢、偵訊及地院審理期間，皆坦承不諱，屏東地院審酌，盧男明知少女未滿16歲，身心發展均未成熟，卻仍與她發生關係，不僅影響身心健康與人格發展，且未能與少女達成和解。

地院考量，盧男年僅19歲，正值年輕氣盛、血氣方剛之年紀，因情慾衝動而犯案，且兩人交往期間，並未違反少女意願也未使用暴力、誘拐等犯罪手段，犯後坦承犯行，態度尚可。