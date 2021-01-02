台中「聲音照相」執法上路！元旦首日取締14件噪音車輛

行政院環保署噪音管制法令修正，今年元旦起針對行駛中高噪音車輛超標可直接開罰，台中市環保局元旦假期執法不停歇，昨天在文心路段噪音陳情熱點架設聲音照相設備，共查獲14輛超標車輛，將再藉由人工及儀器雙重比對判讀，排除背景環境干擾、氣象條件及非車輛本身發出聲音等因素，確認違規即開罰1800至3600元。

環保局代理局長陳宏益表示，為確保科學儀器執法的公正性，環保署規定聲音照相系統每年要通過環保署比測驗證，噪音計也要經過檢定合格，且每3天要再校正一次。

今年預計租賃6套固定式、2套移動式聲音照相儀器，總計8套投入取締噪音車輛，將優先設置在市區人口密集、噪音陳情熱點，目前台中已有1套移動式聲音照相設備，元旦連假期間投入執法，後續相關儀器也將陸續架設，遏阻高噪音汽機車影響民眾安寧。

環保局說，聲音照相設備針對行駛中汽、機車噪音管制標準，依道路速限有所不同，速限每小時50公里（含）以下道路，管制標準為86分貝；速限超過每小時50公里、小於70公里（含）以下道路，管制標準為90分貝，且依法令規定，在設置聲音照相設備的前方100至300公尺處會有警告標示，提醒用路人降低聲量行駛。

另執行公務車輛、非車輛本身發出聲音（如在宣傳車上用大聲公）、多車同時經過等情況都會排除，車輛只要未過度改裝，或刻意製造噪音等不當駕駛行為，就不會有超標疑慮。