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台中「聲音照相」執法上路！元旦首日取締14件噪音車輛

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

行政院環保署噪音管制法令修正，今年元旦起針對行駛中高噪音車輛超標可直接開罰，台中市環保局元旦假期執法不停歇，昨天在文心路段噪音陳情熱點架設聲音照相設備，共查獲14輛超標車輛，將再藉由人工及儀器雙重比對判讀，排除背景環境干擾、氣象條件及非車輛本身發出聲音等因素，確認違規即開罰1800至3600元。

環保局代理局長陳宏益表示，為確保科學儀器執法的公正性，環保署規定聲音照相系統每年要通過環保署比測驗證，噪音計也要經過檢定合格，且每3天要再校正一次。

今年預計租賃6套固定式、2套移動式聲音照相儀器，總計8套投入取締噪音車輛，將優先設置在市區人口密集、噪音陳情熱點，目前台中已有1套移動式聲音照相設備，元旦連假期間投入執法，後續相關儀器也將陸續架設，遏阻高噪音汽機車影響民眾安寧。

環保局說，聲音照相設備針對行駛中汽、機車噪音管制標準，依道路速限有所不同，速限每小時50公里（含）以下道路，管制標準為86分貝；速限超過每小時50公里、小於70公里（含）以下道路，管制標準為90分貝，且依法令規定，在設置聲音照相設備的前方100至300公尺處會有警告標示，提醒用路人降低聲量行駛。

另執行公務車輛、非車輛本身發出聲音（如在宣傳車上用大聲公）、多車同時經過等情況都會排除，車輛只要未過度改裝，或刻意製造噪音等不當駕駛行為，就不會有超標疑慮。

環保局指出，環保局、警察局及監理單位持續在陳情及高噪音車好發路段稽聯合稽查；民眾若發現噪音車輛，可記錄車號、發現地點、發現時間及妨害安寧事實或違規證據（例如照片或影片），直接至噪音車檢舉網：http://bit.ly/3cWybTY提出檢舉，系統受理後，市府隨即依法辦理，通知車輛到檢。

台中市「聲音照相」執法上路，元旦首日查獲14輛超標車輛。圖／台中市環保局提供
台中市「聲音照相」執法上路，元旦首日查獲14輛超標車輛。圖／台中市環保局提供
目前台中已有1套移動式聲音照相設備。圖／台中市環保局提供
目前台中已有1套移動式聲音照相設備。圖／台中市環保局提供
台中市環保局在設置聲音照相設備的前方100至300公尺處會有警告標示。圖／台中市環保局提供
台中市環保局在設置聲音照相設備的前方100至300公尺處會有警告標示。圖／台中市環保局提供

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