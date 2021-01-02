汽車技師略誘少女自拍裸照及自慰影片 坦承犯行判1年半

新北市張姓男子前年在臉書社群網站上結識未滿14歲少女，誘騙拍攝裸露的清涼照片及自慰影片，供其欣賞，少女母親因發現女兒沉迷網路交友，暗中觀察後發現此驚人情事，怒報警提告。新北地院考量張男到案後坦承犯行，並賠償被害人家屬達成和解，日前依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑1年6個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受12小時法治教育課程，可上訴。

判決指出，現年22歲、從事汽車技師的張姓男子，108年8月間在臉書社群網站上以暱稱「派大星」為名，結識一名未滿14歲少女，再以言語誘騙少女以行動電話拍攝並裸露胸部、下體、或僅有穿著內衣、內褲的清涼照片，還有少女自慰影片，上傳供張男欣賞。

少女母親因發現女兒沉迷網路交友，經常一個人躲在房間內，耽心女兒身心發展走偏，暗中觀察後發現女兒竟聽從不知名網友引誘，做出自拍裸照和影片的驚人之舉，怒報警提告。