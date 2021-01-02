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汽車技師略誘少女自拍裸照及自慰影片 坦承犯行判1年半

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市張姓男子前年在臉書社群網站上結識未滿14歲少女，誘騙拍攝裸露的清涼照片及自慰影片，供其欣賞，少女母親因發現女兒沉迷網路交友，暗中觀察後發現此驚人情事，怒報警提告。新北地院考量張男到案後坦承犯行，並賠償被害人家屬達成和解，日前依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑1年6個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受12小時法治教育課程，可上訴。

判決指出，現年22歲、從事汽車技師的張姓男子，108年8月間在臉書社群網站上以暱稱「派大星」為名，結識一名未滿14歲少女，再以言語誘騙少女以行動電話拍攝並裸露胸部、下體、或僅有穿著內衣、內褲的清涼照片，還有少女自慰影片，上傳供張男欣賞。

少女母親因發現女兒沉迷網路交友，經常一個人躲在房間內，耽心女兒身心發展走偏，暗中觀察後發現女兒竟聽從不知名網友引誘，做出自拍裸照和影片的驚人之舉，怒報警提告。

張男到案後坦承全部犯行，新北地院考量張男已賠償被害人家屬並達成和解，日前依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑1年6個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受12小時法治教育課程，仍可上訴。

從事汽車技師的張姓男子略誘少女自拍後上傳裸照及自慰影片供其欣賞，張男到案後坦承犯行，並與家屬達成和解，新北地院日前依法判刑1年半。圖／報系資料照
從事汽車技師的張姓男子略誘少女自拍後上傳裸照及自慰影片供其欣賞，張男到案後坦承犯行，並與家屬達成和解，新北地院日前依法判刑1年半。圖／報系資料照

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