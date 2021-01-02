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已婚男網路略誘14歲少女兩度赴旅社享魚水之歡 判刑2年
新北市傅姓男子前年透過網路交友軟體結識未成年女子，不僅誘拐少女拍攝猥褻影片，一個內還二度約少女到旅社共享魚水之歡，少女母親發現女兒行為有異，追問下驚聞遭已婚男子誘騙還發生性行為，氣憤報警提告。新北地院日前依14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判刑5個月；又犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑1年7個月，均緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。
判決指出，在食品工廠擔任行政及倉管人員的傅姓男子（27歲）於108年8月透過網路交友軟體結識時年僅14歲的少女，為逞一己私慾，多次以言語誘騙少女自拍胸部及私密處裸照。
「看到小傻瓜噴水水和全身照，一整天都會很有精神耶！」、「就愛看小傻瓜夠淫蕩的樣子。」已婚育有二子女的傅男，不僅誘騙少女以平板電腦拍攝裸照上傳供其欣賞，且一個月內還二度約少女到新北市一處旅社發生性行為。
少女母親發現女兒會乘機偷溜出家門，與先前乖乖女的行為有異，追問下驚聞遭已婚男子誘騙，不僅行為出現偏差，還與對方發生性行為，氣憤報警提告。
傅男到案後坦承犯行，並經調解與被害人家屬達成共識且已履行賠償金額完畢，新北地院日前依共犯與14歲以上未滿16歲之女子性交罪二次，各判刑4個月，合併執行5個月；又犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑1年7個月，均緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，仍可上訴。
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