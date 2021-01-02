2021年首日 新北取締221台噪音車超標將依法開罰

行政院環保署公告，2021年1月1日起公告聲音照相執行噪音車取締工作，新北有5處固定式聲音照相設備外，環保局指出，昨也至石碇、平溪、三峽、中和取締噪音車，首日有221台車輛噪音超標，依法可開罰1800至3600元。

新北目前有50處常被民眾陳情噪音車的熱點架設車牌辨識設備，其中有25處加裝符合CLASS1標準的噪音計，有5處安裝符合環保署公告的聲音照相取締噪音車設備，預計今年CLASS1標準的噪音計增至45處、車牌辨識系統增加至80處。

環保局表示，取締噪音的聲音照相設備，經過環保署驗證通過，執法依環保署規定除先進行背景音量校正，在無雨、風速小於每秒5公尺，只要車輛在道路速限小於50公里超過86分貝，限速50至70公里超過為90分貝，就開單告發。

目前新北安裝符合環保署公告的聲音照相取締噪音車設備，分別在板橋、新店、汐止、蘆洲及林口等5處噪音熱點區，環保局指出，昨清晨至石碇及平溪區、深夜至三峽及中和區以移動式聲音照相設備取締噪音車，共221台車超標。