聽新聞
test
0:00 / 0:00
2021年首日 新北取締221台噪音車超標將依法開罰
行政院環保署公告，2021年1月1日起公告聲音照相執行噪音車取締工作，新北有5處固定式聲音照相設備外，環保局指出，昨也至石碇、平溪、三峽、中和取締噪音車，首日有221台車輛噪音超標，依法可開罰1800至3600元。
新北目前有50處常被民眾陳情噪音車的熱點架設車牌辨識設備，其中有25處加裝符合CLASS1標準的噪音計，有5處安裝符合環保署公告的聲音照相取締噪音車設備，預計今年CLASS1標準的噪音計增至45處、車牌辨識系統增加至80處。
環保局表示，取締噪音的聲音照相設備，經過環保署驗證通過，執法依環保署規定除先進行背景音量校正，在無雨、風速小於每秒5公尺，只要車輛在道路速限小於50公里超過86分貝，限速50至70公里超過為90分貝，就開單告發。
目前新北安裝符合環保署公告的聲音照相取締噪音車設備，分別在板橋、新店、汐止、蘆洲及林口等5處噪音熱點區，環保局指出，昨清晨至石碇及平溪區、深夜至三峽及中和區以移動式聲音照相設備取締噪音車，共221台車超標。
環保局說，民眾發現車輛發生噪音汙染狀況，可「使用中機動車輛噪音妨害安寧檢舉辦法」第2條規定，提供完整檢舉要項及違規證據佐證資料，並至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉，環保局就會通知車主限期檢測，不合格就會告發。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言