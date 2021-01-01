不抹煞更生努力 性侵姊妹、強佔民宅假釋犯酒駕判免刑

桃園王姓男子曾霸佔拾荒者家、誘拐用鐵鍊綑綁未成年姊妹性侵，被判刑10年定讞入監5年多就假釋，去年卻因酒駕被抓，桃院一審簡易庭判他2月，二審合議庭考量，王若被判有期徒刑假釋將被撤銷，得回監服3年殘刑，為不抹煞他更生努力，實現修復社會精神，撤銷改判他免刑，不得上訴。

王男（33歲）和弟弟、蔡姓友人10年前在大園鄉桃五線一帶逞凶鬥狠，當地稱作「桃五線之虎」，2009年王等3人霸佔1名拾荒維生民眾的房子，並對他勒索錢財，甚至用鐵鍊綑綁1對14歲的蹺家姊妹，朝2人性侵，被依性侵、強盜及妨害自由等，共判處10年定讞。

王男出獄後，去年3月20日在公司喝完酒，21日凌晨12點多騎車行經大園區被攔查，呼氣酒測值達每公升0.55毫克，王坦承酒駕，檢方偵結依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處行。

桃院一審簡易庭認為，王酒測值達0.55，心存僥倖，執意騎機車上路，造成公眾行車危險，對交通安全產生危害，考量他犯後坦承、態度尚可，依公共危險罪判他有期徒刑2月。

王不服上訴，二審合議庭審酌，王2012年入監，於2017年9月21日縮短刑期假釋出監，直到本次酒駕沒有其他犯罪紀錄，可見他假釋後尚知潔身自愛，謹守法紀。

合議庭認為，王這次假釋期間犯酒駕，受「有期徒刑」以上之刑宣告者，判決確定後，撤銷其假釋，如果王因酒駕被判有期徒刑，其假釋將被撤銷，需要再回監獄執行3年的殘刑，認為本案刑罰的後續效果「極端嚴峻」，刑罰的必要性應考量在三，尤其是否可能扼殺更生契機。

合議庭指出，王現有正當工作，有餘力時會參與公益活動，有相關文件佐證，而且還要照顧生病母親、1名3歲小孩，可見他假釋後積極重建生活，在社會上正常任事，負擔家庭經濟，回饋社會。

另外，距離王酒駕時間，再隔不到5個月就假釋期滿，王已完成加害人處遇計畫事項，顯見確有悔悟及極力復歸社會，王也自稱是工作為提神才喝藥酒，客觀情節、主觀惡性均屬輕微。