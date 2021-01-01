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新北警為績效作假筆錄 懲戒法院判降級改敘

中央社 / 台北1日電

原新北市警察局三重分局賴姓員警為增加尋獲贓車績效，與慣竊合作製作假筆錄，被法院判刑1年2月、緩刑3年確定，新北市府移送懲戒。懲戒法院審理後，判決賴男降1級改敘。

判決指出，原任三重分局厚德派出所的賴姓員警，偵辦竊盜案時認識葉姓慣竊，得知葉男有竊取機車技術，把自己的名片及行動電話號碼提供給葉男，告知以後若有犯案，願意自首或自白，可以跟他聯繫並提供犯罪情資，增加他尋獲贓車的績效。

葉男於民國106年12月27日上午5時竊取一名林姓女子的機車後，告知賴姓員警車牌號碼及停放位置。賴姓員警隨即前往機車停放位置，以隨身電腦查詢車牌號碼後，發現車主還沒報案，按兵不動，沒有主動偵辦。

林女當天晚上到警局報案機車失竊後，賴姓員警仍然沒有偵辦，直到葉男於107年1月5日下午到厚德派出所詢問，賴男才進行偵查程序，並以預先繕打警詢筆錄問題及答案，引導葉男回答，將不實查獲過程移送新北地檢署偵辦。

葉男事後告發賴姓員警，賴坦承犯案，被檢方依偽造文書罪起訴，新北地方法院判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，須向公庫支付新台幣5萬元確定。賴姓員警後來被調到高雄市警察局鳳山分局，新北市政府移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，認為賴姓員警所為損及司法機關調查案件的正確性及信譽，並使民眾喪失對公務員執行職務的尊重與信賴，審酌他事後於刑事案件偵查及審理中坦承犯行，判決降1級改敘。全案可上訴。

警察 贓車

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