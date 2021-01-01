換儀表板瞞里程數售車 中古車商涉詐欺判刑1年

新北市江姓男子以5萬8000元購入一部里程數27萬公里的汽車，換上里程數僅11萬公里的儀表板後透過網路販售，得手11萬元。士林地院依詐欺罪判處江男1年徒刑，可上訴。

士林地方法院判決書指出，江姓男子以買賣中古車為業，明知他購入的汽車里程數已達27萬餘公里，卻於民國107年間，自行換裝里程數11萬公里的儀表板，並於中古車網站刊登賣車訊息。

被害人透過網路聯繫江姓男子，以新台幣11萬元買車，之後到原廠維修才知里程數不實，對江男提出詐欺罪告訴。

江姓男子否認犯罪，辯稱有告知儀表板更換一事，記得被害人說車況比較重要、不在乎里程數；被害人則指控，這台車子里程數若是27萬公里就形同廢鐵，當時他如果知道真實數字，根本不可能購買。

承審合議庭發現，江姓男子以5萬8000元向前手買入車輛，當時儀表板並未損壞，以中古車交易實務而言，江男實在沒有必要更換儀表板徒增成本，由此可證江男更換儀表板只是為了掩飾實際里程數。

合議庭認為，江姓男子對里程數此一重要事項處於資訊優勢地位，自應據實揭露，但江男故意隱瞞，導致被害人誤信里程數僅11萬餘公里，因此陷於錯誤而交付財物，詐欺取財犯行明確。

合議庭日前宣判，審酌江男飾詞狡辯、未見悔悟，但已賠償被害人18萬元，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年；江男另涉嫌於驗車時，使檢驗員登載不實里程數，合議庭依使公務員登載不實罪，處江男拘役30日，得易科罰金。