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7旬老農遭吊照又酒駕 撞死退休老師還肇逃重判8年6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市74歲沈姓老農酒駕被註銷駕照，去年10月5日在自家喝酒後駕駛小貨車外出購物，經白河區新興路時，追撞同向前方董姓退休老師機車，致人車倒地，董頭部重創及全身多處擦傷，沈肇事後又持續開了100多公尺撞及路旁小貨車翻覆，酒測值高達每公升0.99毫克，董傷重不治。台南地院認沈犯不能安全駕駛因而致人於死、肇事逃逸罪，累犯，重判8年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，沈姓老農2019年間因犯酒後駕車公共危險，台南地院判處2月確定，同年12月25日易服社會勞動執行完畢，且駕駛執照也因肇事逕註吊銷。

去年10月5日下午1時，他在白河住處飲用啤酒及米酒後駕駛小貨車外出購物，下午3時5分他開車沿白河區新興路由東往西方向行駛，酒後精神不佳，疏未注意車前狀況，追撞同向前方由董姓白河商工教師所駕駛機車，人車倒地，致嚴重頭部外傷、胸部挫傷、左膝開放性骨折、四肢多處擦傷。

沈竟肇事逃逸，逕自駕車駛離現場，又持續開了100多公尺，撞及路旁停放小貨車而翻覆，經到場處理員警發現他受困在車內，經通報消防局人員救出後，送醫救治，並測得其呼氣酒精濃度高達每公升0.99毫克。而董經送醫急救，因多器官損傷不治。

案發時，消防隊員將沈救出，自己一度還不知闖下大禍，呆坐路旁，酒醒後才懊惱認錯，頻頻向死者家屬道歉，後悔已來不及。

台南地院合議庭審理時，到場處理胡姓員警證稱，當時先察看董，之後發現前方有側翻在路旁的小貨車，沈則受困在車內，在場一些民眾對他表示，董是遭自小貨車撞到的，再調閱路口監視器佐證，所以已經先知道沈是肇事者。因而不符合自首要件。

合議庭審酌，沈已有酒後駕車、肇事逃逸等前科，一再漠視政府再三宣導酒後不開車政令，仍罔顧自己與他人生命、身體、財產及公眾往來交通安全，服用酒類後，明知精神狀況不佳，為圖一時便利，仍貿然駕車上路，因而不慎發生車禍肇事，致董傷重不治。

且肇事後，已知悉董受傷，卻未為任何處置，更為躲避查緝而駕車擅離現場，犯罪情節重大，顯然缺乏尊重他人生命、身體及財產安全法治觀念，迄今猶未徵得被害人家屬原諒等一切情狀，認沈犯不能安全駕駛因而致人於死罪，累犯，處7年2月徒刑；又犯肇事致人於死逃逸罪，累犯，處1年10月，應執行8年6月，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

案發時，員警發現沈姓老農受困在車內，經消防人員救出後送醫救治，並測得其呼氣酒精濃度高達每公升0.99毫克。圖／本報資料照
案發時，員警發現沈姓老農受困在車內，經消防人員救出後送醫救治，並測得其呼氣酒精濃度高達每公升0.99毫克。圖／本報資料照

白河

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