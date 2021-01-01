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看不慣同性戀約炮 他貼文誹謗「人妖得愛滋」被判刑5月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義陸姓男子日前在推特網站，見男子小偉(化名) 貼文邀約同性性交訊息，認為小偉破壞社會風俗，就發文「我朋友跟他做得 HIV」 、「人妖哪天得愛滋都不知道」等文字，經小偉提告，檢警偵查後起訴，嘉義地院依誹謗及違反個資保護法，各判刑3個月、應執行5個月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，陸男去年3月在推特網站，看見小偉貼文邀約同性性交、約炮及貼不雅照，就在網路以小偉大頭貼照片，開立莊OO帳號，並在個人簡介輸入「我是住在台南某處的敗類，專門欺騙人家的感情，電話0000-000-000，我有愛滋病的人」經小偉發現報警提告。

檢警偵查發現，43歲陸男當天深夜至隔日凌晨，共發出9則推文，包括「我朋友跟他做得 HIV」、「人妖哪天得愛滋都不知道」、「替你父母可悲啊申(生)出一個同性戀」、「死人妖....」，檢察官認定陸涉犯散布文字誹謗罪，及違反個人資料保護法，檢方訊後起訴。

陸男偵訊時雖坦承犯行，並聲稱「看不慣同性戀者在推特約炮及貼不雅照，覺得這些人破壞社會秩序、違背倫理道德」，但法官參看她過去行徑、前科，也曾恐嚇未滿18歲少男、要求少男拍攝猥褻照片被判刑，發現他常以各種手段攻擊、挑釁同性戀者。

法官認為，性傾向本為人基本權利，每個人可以自己選擇，若覺得這些人破壞社會秩序、違背倫理道德，可選擇不要觀看、接觸相關網路，陸男過去即曾貼文辱罵、誹謗同性戀者，被判刑卻不悔改，這次雖與告訴人調解成立，卻未賠償告訴人損害，反而傳訊息辱罵對方，依法判刑。

嘉義陸姓男子在推特網站誹謗同性戀者，嘉義地院依誹謗及違反個資保護法，各判刑3個月、應執行5個月，得易科罰金，可上訴。記者卜敏正／攝影
嘉義陸姓男子在推特網站誹謗同性戀者，嘉義地院依誹謗及違反個資保護法，各判刑3個月、應執行5個月，得易科罰金，可上訴。記者卜敏正／攝影

同性戀 愛滋病

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