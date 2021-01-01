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住戶崩潰！貓砂倒馬桶釀新大樓管線阻塞 惡臭糞水淹進家中

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某新大樓有人往馬桶倒貓砂導致管線堵塞，管委會委託衛生公司通疏通時，拆掉馬桶卻沒做防護，導致糞水、貓砂湧進8樓黃姓男子家，甚至積水達4公分，花了好幾小時才清除，但惡臭久久不散，黃甚至還皮膚炎，法院認為，管委會、衛生公司均有疏失，判各應賠黃12萬多元，可上訴。

黃男主張，他是社區8樓住戶，管委會2019年7月接獲同棟3樓、5樓、8樓及10樓都反應馬桶不通，經通知衛生公司負責疏通共管阻塞，施工中卻沒將馬桶裝回，或採取防範措施，管委會也無相關必要防範措施，或是公告住戶應配合裝修等。

黃指控，結果工期包含貓砂的糞水從馬桶拆除後的糞管溢出，接連留到客廳、廚房、臥室，就連走道、牆壁、神桌，以及鞋櫃等家具都遭殃，整間屋內因沾染糞水惡臭難聞無法清潔，自己因觸碰到髒水導致皮膚炎。

黃表示，事後委託他人消毒清潔、重新油漆並添購傢具等，一共向管委會、衛生公司求償50萬元。對此，管委會表示本身無過失，衛生公司是專業人員，才應負修繕時注意義務；衛生公司則說，施工沒有過失，糞水是其他住戶傾倒，與他們無關，馬桶沒裝回也和糞水溢出無關。

管委會總幹事證稱，施工發現管線因貓砂、糞便阻塞，衛生公司有將各戶馬桶敲除並通糞管，因繼續向上檢查，尚未裝設馬桶，而讓糞管裸露在外，但事前衛生公司沒通知應向住戶告知如何注意、配合，拆馬桶後也沒防護；施工人員則說，沒有人跟他們說要做什麼防護。

法院審酌，衛生公司基於專業，施工時應有保護、防範的注意義務，也可預見拆除馬桶後，對於糞水可能從糞館溢出，卻沒有防止危險的措施，顯然有過失；另外，管委會明知馬桶未裝回，可預見糞水溢出危險，卻仍指示施工人員到其他樓層施作，也有過失。

法院審理後，依黃屋內遭糞水沾染，消毒、油漆及購買新家具等，判處管委會、衛生公司各應賠償黃12萬1100元，一共24萬2200元。

管委會、衛生公司疏通馬桶管線時，沒注意防範措施，導致糞水淹入8樓住戶家，法院判各應賠黃12萬1100元。記者曾健祐／攝影
管委會、衛生公司疏通馬桶管線時，沒注意防範措施，導致糞水淹入8樓住戶家，法院判各應賠黃12萬1100元。記者曾健祐／攝影

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