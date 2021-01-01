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工人酒駕遭判刑 家境困難17歲長子休學打工照顧阿嬤
南投縣陳姓茶廠工人酒後駕車，遭判刑2個月，他聲請易服社會勞動役，工作認真卻常請假。南投地檢署得知他家境困難、母親是身心障礙者還有3名子女，就讀高中長子非他親生，仍休學打工，分攤家計照顧阿嬤，讓人感動。南投地檢署檢察長張曉雯探望陳姓勞動人，協助陳家度過困境，也提醒他不要再犯，努力工作照顧好家人。
陳姓勞動人易服社會勞動，由地檢署指派到竹山紫南宮執行勞務，負責除草工作，相當認真負責，獲得督導肯定。他卻常請假接送小孩上下學，訪查得知他和母親、女友及3名子女租屋住在一起。一家五口全靠他在茶廠扛茶包及打零工維生，他易服勞役無法工作，也讓全家陷入困境。
陳母是身心障礙者，隨時都需要人照料，女友盡心照顧。長子是女友和前任男友所生，兩人又生下2名讀國中、國小的兒子。難得的是，陳家家境困難，一家人卻相當團結，陳對長子視如己出，他因酒駕服社會勞動役，影響家中經濟，讀高中的長子休學打工，分攤家計及照顧祖母。
南投地檢署檢察長張曉雯今天到竹山紫南宮探望，致贈生活物資，紫南宮主委莊秋安贈送紅包給陳員，並當面鼓勵他：身負家中經濟重擔，更要記取教訓改過自新，不可再酒駕。
張曉雯說，多數社會勞動人都是家庭主要經濟來源，因為個人一時犯錯，可能讓全家生活受到影響。社會勞動役就是希望須兼顧刑罰及教化，勞動人在勞務執行期間，不僅只是完成司法要求的時數，也能感受到司法的溫暖和關懷，地檢署也會對家庭遭遇困境的勞動人提供協助，幫助勞動人家庭度過困境，希望他們服完勞務後能多想想家人，不再犯相同錯誤。
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