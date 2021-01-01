變態司機染指國小姊妹 玩手機換摸胸、下體判3年8月

闕姓遊覽車司機得知朋友2名念國小的女兒有輕度心智缺陷，竟以玩手機、給錢、幫買早餐或帶出遊等方式引誘，多次偷摸姊妹的胸部、下體，所幸被家人發現攔阻，姊姊證稱「他摸完就會給我手機玩」、妹妹則說「被摸時有說不要」，法院痛斥闕破壞女童身心，依5個猥褻罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，闕男明知朋友的12歲、10歲女兒均有輕度智能障礙，其外表、言談及舉止都明顯和同齡小孩不同，竟利用2人欠缺性自主能力，在2019年4月至12月間，多次以提供手機把玩、給500元、幫買早餐，買書套等接近兩姐妹， 並趁機摸胸、下體猥褻。

審理時，闕男坦承不諱，與姊妹證詞相符，另有其家人、老師相關說法，以及相關調查佐證；而姊妹雖都另有身心障礙手冊，承辦員警也說，姊姊外表看得出來和其他小孩不一樣，也較不能理解問話內容，妹妹就看不太出來，還能侃侃而談，法院認定闕尚無利用妹妹精障而猥褻。

親友證稱，姊姊想玩手機才會讓闕對她猥褻，為了玩手機可能把注意力集中在遊戲上，可見她對於喜愛物較無法抗拒，因心智障礙判斷力不足，自我保護能力弱，姊姊也供稱「他摸完我，會給我手機」。妹妹則說，闕摸她的時候自己有說不要，還有跟闕說「老師說不能給陌生人摸」等語。

法院審酌，闕身為姊妹父親的朋友，明知2人年幼、性觀念未成熟，且姊姊因心智障礙判斷力不足，卻未滿足性慾對2人猥褻，造成身心不良影響，考量犯後坦承、和家人達成調解，並賠償部分金額。