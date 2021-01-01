上網學製炸彈、變裝躲追緝 炸彈客有精神障礙？檢方上訴
48歲吳姓男子不滿時局，自製俗稱「撒旦之母」炸彈，前年底總統大選期間將爆裂物放置在國民黨台南市後壁區黨部前，但因內部結晶體潮溼而未引爆，翌日在高雄駁火才逮捕他，經精神鑑定認他有精神障礙，台南地院減輕其刑，應執行9年6月，然而，檢方認為吳可上網學習製作爆裂物，案發時及之後還不斷變裝躲避追緝，質疑真有精神障礙嗎？已上訴。
去年11月24日一審判決，台南地院認吳犯非法製造爆裂物未遂及妨害公務罪，應執行9年6月，另偽造文書罪應執行1年，可易科罰金。
合議庭審理時，吳及辯護人主張，兩年前因情緒障礙，陸續出現聽幻覺、被害等精神病症，長期在醫院精神科就診及使用藥物，經委託奇美醫院對他做精神鑑定，認他行為時因精神障礙或心智不足，辨識能力有顯著降低而減刑。
然而，檢方質疑吳有沒有精神障礙，可以適用減輕其刑的規定。檢方上訴理由，認吳可以上網學習製作爆裂物的方法，而且案發時及之後還不斷變裝躲避追緝等情形，真的有精神障礙嗎？檢方上訴。
檢警調查，吳因不滿國民黨及時局，經由網路上自學製作「撒旦之母」TATP炸彈技能，以多個假帳號，上網陸續訂購變壓器、遙控器、導火線、聚丁烯樹脂、濃鹽酸、丙酮及雙氧水等物。且持偽造證件，向白牌計程車賀姓司機佯稱是軍情局人員，口頭承諾每月給付5萬元薪資，要賀代租廠房、車輛及代收包裹。
前年12月12日凌晨5時許，吳駕車將爆裂物放置在後壁區黨部前，以遙控器起爆，但因內部結晶體潮溼而未爆炸。經黨部主任發現報警，鑑識人員檢測內容物確認為TATP炸彈，循線查緝 。
隔天晚間6時50分，警方欲進入吳透過友人在高雄承租套房時，他察覺有異，將大門反鎖與警方對峙，並揚言房間內有炸彈，要求警方退離，再從窗戶丟擲裝有400公克TATP爆裂物的寶特瓶，幸未引爆。法院審理時，他辯稱，研發的是新式煙火、鞭炮，而非炸彈。
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