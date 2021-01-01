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癲癇發作突掐老婦頸部 碩士賠50萬施以監護1年
具有碩士學歷的陳男，2年前因癲癇發作，突動手掐住素不相識81歲范姓老婦的頸部，並將她推倒，繼續掐范的頸部，經路人發現制止，一審認陳有再犯之虞，依傷害罪將陳男判刑1年6月，並於執行後施以監護3年，他不服上訴，二審以陳男以50萬與被害人和解，改判有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於刑之執行前，令入相當處所，施以監護1年。
判決書指出，陳男（39歲）因罹有癲癇、器質性腦損傷（瀰漫性皮質異常）精神疾病，乃致辨識能力顯著減低。
2018年9月20日傍晚，陳男在某國小人行道上，見范姓老婦步行經過，步行到范身旁，先徒手掐住范的頸部，並將范推倒在地後，持續徒手掐住范頸部，使范因此受有頭部左側後枕挫傷、皮下血腫及頸部前下緣有掐痕等傷害。
經路人及在附近打掃的清潔隊員合力將陳拉開並壓制在地，范姓老婦始得以起身脫困。警方獲報到場處理而查獲，並將陳男強制送往衛生福利部台中醫院住院就醫。檢察官依殺人未遂罪起訴，一審認陳有再犯之虞，改依傷害罪將陳男判刑1年6月，並於執行後施以監護3年，他不服上訴。
二審合議庭以陳男因癲癇病發失控以徒手攻擊范姓老婦，致范受傷及不敢外出運動、心中有陰影、晚上睡不好，經診斷為泛焦慮症、創傷症候群，客觀上犯罪手段及范損害應屬輕微，陳雖有碩士學歷，但於2015年起受癲癇及腦膜炎之影響罹患器質性精神疾病，行為時智識狀態大不如前，甚而低於常人。
陳男因此喪失工作能力並與妻子離異遭逢人生劇變，其情可憫，且陳於原審就傷害罪全部認罪，也極力爭取與被害人范和解，但迫於經濟狀況不佳無法負，但二審審理時，陳男以50萬與被害人達成和解，合議庭認陳具悔意，因此改判刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於刑之執行前，令入相當處所，施以監護1年。
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