疑通風報信…屏東縣偵查佐涉洩密 檢聲押禁見獲准

屏東縣警察局再傳風紀案件，屏東縣警察局枋寮分局草埔派出所余姓警員任職潮州分局偵查隊偵查佐，涉嫌與分局偵辦組織犯罪案件主嫌洪姓男子有關聯，疑似洩密，加上公文處理延宕，今年10月余姓員警改調枋寮分局草埔所，屏東地檢署、廉政署南調署追查半年，前天行動搜索，余涉嫌洩密、貪汙等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押禁見獲准。

屏東縣警局指出，潮州分局今年6月偵辦以洪姓男子為主等11人的組織犯罪、重利案件，發現每次行動時，洪姓男子好像都預知警方行動，懷疑有人通風報信，經查發現，37歲余姓警員疑與洪認識接觸，余姓警員在處理業務、公文時多有延宕，今年10月余姓員警記過2次處分，並改調枋寮分局草埔所。

屏東縣警局指出，今年7月報請檢方偵辦，全案歷時約半年，檢廉前天收網，12月30日持搜索票到派出所、余的住家搜索，並帶往廉政署訊問，檢方今複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

屏東縣警局指出，余姓員警遭羈押禁見，警方依規定辦理停職程序，全案進入司法偵查程序，配合檢察官指揮偵辦。余後續所涉行政責任部分，將依偵審情形依辦理。

據了解，涉案余姓警員是警專22期，5年前從北部調回家鄉屏東縣，在潮州警分局5年，今年10月調職到枋寮分局草埔所。

屏東縣警察局長李文章強調，警察人員身為執法者，應具備更高的法律認知，以更嚴謹的守法觀念自我要求，以符民眾期待。