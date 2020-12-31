撿來的！已兌付的三倍券再消費 保全員被起訴

台灣保全公司台中營運處陳姓保全員，八月間揀到同事遺留在運送袋內的一百張面額二百元已兌付的三倍券，交付三十張給連襟張男，張與洪姓表哥涉嫌拿到檳榔攤購買香菸及檳榔，用了十張共二千元，台中地檢署昨依業務侵占罪起訴陳；收受贓物及詐欺罪起訴張；依詐欺罪起訴洪。

檢察官審酌，陳男利用擔任台灣保全公司保全員的機會，以不法取得已兌付的三倍券轉交給張，再由張、洪蓄意持往中市多家檳榔攤店家消費使用，致多名被害人誤收已兌付的三倍券蒙受損失，嚴重損及民眾對於政府振興經濟，紊亂我國金融社會秩序甚鉅，請法官從重量刑。

警方調查，洪男、張男表兄弟，本月十一日上午駕車到石岡區豐勢路一家檳榔攤，持已兌付的三倍券購買香菸，經被害人報警，警循線逮獲二人，再追上手逮獲陳嫌，經檢察官聲押三嫌獲准。

起訴書指出，陳男（三十四歲）自六月二十二日起，受僱台灣保全股份有限公司台中營運處擔任保全員，七月十五日起，因應政府在台灣新冠肺炎疫情趨穩下解封，推出振興三倍券，兼責已兌付振興三倍券的押送及解繳。

八月十日晚間，陳在台灣保全公司地下四樓停車場，獨自整理運鈔車空現金運送袋時，赫然發現袋內遺留有一百張面額新台幣二百元的已兌付一百張振興三倍券。

檢方查出，這一百張已兌付的二百元三倍券，原是由另組保全員於八月四日，前往新光銀行西屯分行收受後，運往台灣銀行台中分行解繳，但因新光銀行包裝三倍券的透明收款塑袋，不符合台灣銀行規定的非透明紙袋形式，故遭台灣銀行人員退件。保全員更換時，混亂之際，不慎遺落在空運鈔袋。

陳揀到已兌付的三倍券後，向連襟張男（二十七歲）炫耀，張向陳多次索討，陳上月間交付已兌付的三十張三倍券給張，張與洪姓表哥（三十五歲）向五家檳榔攤購買菸及檳榔，張與洪用了十張三倍券即二千元。

經被害檳榔攤商報警，陳見東窗事發，將其餘的三倍券點火燃燒，其餘數十張三倍券泡水浸濕再倒入果汁機絞碎，再倒出加醬油炒成泥狀，將殘渣放在煙灰缸用奶粉罐內；而張用掉十張三倍券，其餘二十張放在小孩尿片丟掉。

檢警於十二月十三日拘提張、洪到案，再循線查獲陳，在陳嫌住處陽台查扣奶粉罐內振興三倍券殘渣。陳、張、洪等人到案後，坦承犯行。