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答應20歲女友殉情卻「偷活」 二審少賠88萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

電競公司客服杜弘宇被控幫助王姓女友自殺，兩人購買助眠藥物和木炭後，返回租屋處「許以同死」；王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃助眠藥未昏迷，活了下來。台灣高等法院認為杜「失約被害人、騙取純潔浪漫的感情」，依幫助自殺罪判他4年徒刑；王的父母求償，高院民事庭判杜賠王父154萬、王母232萬元。

民事一審時，王父原獲賠236萬元，杜也須賠王母238萬元，高院認為死者和杜弘宇各應負30％、70%責任，審酌後重判。

杜弘宇和死者2015年4月開始交往，同住在台北市租屋處。士林地院指王女在同年8月17日因感「生無可戀」，萌發輕生念頭，杜雖然不想死，但仍願殉情，因此帶著王女去買助眠藥和木炭；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜深夜11點多打電話給媽媽，杜母撥打119報案。

說要殉情卻「獨活」的杜表示，因女友覺得「現階段很好」，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同，決定陪王女「一起走」。杜稱自己也有吃12顆藥，接著生火，兩人抱在一起唱歌，後來就睡著了；他晚間9點因嘔吐而醒來，但女友已冰冷，因想「再死一次」，才沒在第一時間報案。

士林地院判杜弘宇2年8月徒刑，但死者家屬不服，認為事有蹊蹺。因杜體內沒有安眠藥成分，證明沒吞服；體內的一氧化碳濃度遠比王女來得低；他事後還可以打電話給媽媽告知王女已死，且可自行站立、對答如流，高院認為杜沒有「謀為同死」。

高院的認定和一審一樣，但認為杜弘宇「以誓言包裝謊言」失約被害人，騙取對方純潔浪漫的感情、天真無邪的信任，原審量刑過輕，因此撤銷改判。高院指出，王女留有親筆簽名的遺書、案發前關閉臉書並退出LINE群組、將剩餘款項交給班上同學、曾有5道割腕痕顯示輕生過往，且事發當天和杜一起去大賣場買木炭和烤肉架，確實是自殺。

電競公司客服杜弘宇幫助王姓女友自殺，台灣高等法院批他「以誓言包裝謊言」失約被害人，今年9月判他4年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
電競公司客服杜弘宇幫助王姓女友自殺，台灣高等法院批他「以誓言包裝謊言」失約被害人，今年9月判他4年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

台灣高等法院 烤肉

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