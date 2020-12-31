88歲老翁恐嚇游錫堃遭判拘役 他不服當庭大喊：我無罪

立法院長游錫堃日前貼臉書自爆遭人恐嚇，警方查出嫌犯是88歲老翁游貴湘，因不滿游和美方會面時倡議台美建交，恫嚇「承擔滅門血案的悲傷」，還附上郵政匯票2萬元要游錫堃離開台灣，檢方曾赴立院就訊游錫堃，偵辦20天就依恐嚇罪起訴游貴湘，桃園地院今依恐嚇罪判游錫堃拘役40日，可上訴。

審理時，游貴湘否認犯行，表示是出於「關愛」、一番好心，要勸告游錫堃停止台美建交，暫時離開台灣等和平統一後，再回來和家人相聚，沒有恐嚇。法院認為，信件、貼文提到「承擔滅門血案的悲傷」、「待平安度過和平統一，在回台和家人相聚，已暗示游錫堃不儘速離開，須承擔滅門血案的悲傷。

法院認為，游貴湘的意險帶有恐嚇意味，一般人聽到足以擔心家人生命、身體受危害而心生畏懼，且游錫堃偵查時也說，收到文件擔心家人安危，懷疑被後有集團資助，所有請辦公室顧問向警政署國會聯絡人通報，可見游錫堃卻時因此心生畏懼。

法院考量，游貴湘年滿80歲，依法減刑，考量他不能克制情緒，理性討論政治議題，犯後否認，而游錫堃表示願意從寬，依恐嚇罪判游貴湘拘役40日，得易科罰金。

游貴湘今天有到庭宣判，他說表示，游錫堃對他提告恐嚇，自己跟本不會怕，但仍覺得像是小蝦米對抗大鯨魚，自己寄信的本意是要「提醒」而非恐嚇，今天一審判他拘役40天，游當庭大喊「我無罪！」對於判決結果表示不能接受，一定會提起上訴。

起訴指出，游錫堃2月19日、3月2日，兩度收到署名游貴湘的恐嚇信，內容提及「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」，游翁否認恐嚇，辯稱不滿游錫堃和美國在台協會處長酈英傑會面時倡議台美建交，游錫堃也說看完信件內容，有憂心家人安危並報案。

檢方查出，游貴湘2月17日將信件、郵政匯票2萬元，正本寄予蔡英文總統，副本寄給游錫堃，內容提及「叫游錫堃一家人承擔滅門血案的悲傷」等文字。

檢方認為，游貴湘寄信件、匯票給游錫堃傳達應停止台美建交倡議，並買機票即刻離開台灣，否則家人恐「承擔滅門血案」等語，以此加害生命、身體之恐嚇，已造成游錫堃心生畏懼，依恐嚇罪起訴，考量游貴湘已滿80歲，建請法院減輕其刑。