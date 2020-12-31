台南玉井佛堂縱火釀7死 一審認凶嫌預謀縱火殺人判死刑

21歲男子曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死，台南地院認曾經充分縝密的思慮、計畫及準備的預謀型縱火殺人，不僅犯罪手段冷血殘酷且泯滅人性，行為造成的損害既深且鉅，審理中對其犯行造成後果顯露並不在乎，甚至洋洋得意，經鑑定意見認無法排除再犯的風險，受教化矯化的可能性低，認有永久與社會隔離的必要，量處曾死刑，並宣告褫奪公權終身。

合議庭認曾放火燒燬北棟所為，犯放火燒燬現供人使用住宅罪；以放火方式殺害7名被害人致死的殺人罪，共7罪，並以相同放火方式殺害9名被害人但均未致死的殺人未遂罪，共9罪。曾以一放火行為觸犯上開數罪名，依法從一重論以殺人罪。

合議庭指出，曾因傷害直系血親尊親屬、妨害公務執行等案件，經法院裁定6月確定，並於去年11月27日執行完畢，為累犯。

經囑託成大醫院對曾精神鑑定結果，均認曾並非因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為的能力，也非因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低而犯罪。

同時，曾雖於員警發覺前，即自行撥打110電話表示其有放火行為，但他報案陳述內容及理由，是因他放火也燒傷雙腳，疼痛難耐，又因深夜偏遠無從呼叫計程車離開，為求送醫才報案，並非出於真心悔悟，未依法減輕其刑。

量刑：

合議庭指出，曾僅因過去在前輩堂居住期間與負責人兒子發生衝突一次，及欲再至前輩堂居住請求遭負責人婉拒後即竟懷恨在心，且展現不擇手段、即使殃及無辜也在所不惜的決意，視他人的財產權、生命權如無物。且從被告購買多達10公升的汽油，刻意挑選夜深人靜時刻，將汽油潑灑在主要出入口附近後點燃，顯見被告係經充分縝密的思慮、計畫及準備，以達造成最大傷亡程度的報復目的，實行本件放火燒燬供人使用住宅及殺人而泯滅人性的凶殘犯罪，絕非一時偶發的衝動、失慮或因妄想、幻聽、幻覺而為，係屬於經充分縝密的思慮、計畫及準備的預謀型縱火殺人。 曾這次放火行為，不僅造成北棟燒燬重大財物損失，並使北棟內住戶7人均因大火燒傷窒息死亡，9人雖幸能及時逃生，仍因飽受於倉皇逃生中的驚嚇痛苦折磨，曾損壞他人財產權及危害公共安全，並恣意剝奪、侵害他人的生命權，造成死者家屬蒙受頓失親人的重大打擊及苦痛，造成住宅燒燬財產損害，以及受害人數高達16人，即便在我國犯罪史上也屬罕見，堪認曾犯罪造成的侵害結果至為嚴重，犯罪情節符合公政公約第6條「最嚴重的罪行」要件。 且被告不僅犯罪手段冷血殘酷且泯滅人性，行為造成的損害既深且鉅，犯後雖坦承犯行，但審理中對其犯行造成之後果顯露並不在乎，甚至洋洋得意，未見絲毫悔意，或積極彌補過錯的舉動，且經鑑定意見認其無法排除未來再度犯案風險，受教化矯正的可能性低。 經全盤考量綜合評價，認為如量處無期徒刑或較輕的有期徒刑刑度，顯不足以還死者公道並撫慰生者之痛，更與被曾行為的惡性及危害性的比例不相符合，因此，基於實現刑罰權的分配正義，並考量曾犯行的應報需要及維護社會秩序、確保民眾生命安全，是求其生而不可得，認有使曾永久與社會隔離的必要，量處曾死刑，並宣告褫奪公權終身。