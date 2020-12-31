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掏空幸福人壽資產逾600億 鄧文聰再判刑20年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

幸福人壽前董事長鄧文聰、前董事長黃正一涉向EFG銀行質押借款案，更一審依保險法共同背信罪、洗錢防制法洗錢罪各判刑16年、4年，併科6億元罰金，最高法院今就沒收犯罪所得部分撤銷發回更審，其餘駁回上訴，鄧文聰判刑20年定讞，將由檢方聲請定應執行刑；黃正一判刑9年6月，併科2億元罰金定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分，已判刑10年定讞，正在監獄執行中。

鄧文聰被控貪圖幸福人壽超過600億元資產，和EFG銀行香港分行客戶經理謀議，和黃正一共同將公司海外資產違法質押給EFG銀行借款，掏空公司上百億元資產。

鄧另和香港渣打銀行職員合作，以Novel Asia Limited公司名義在渣打銀行開設帳戶，2010年10月底起從幸福人壽獲取8973萬美元的存款和債券1億283萬美元不法利益。

一審判鄧28年徒刑，併科罰金9億元，黃則判刑9年6月，併科罰金2億元；二審改判黃無罪，而鄧少了「二人以上共同實施犯罪」加重其刑條件，改判26年徒刑，併科罰金7.5億元。最高法院認為，原審未待向美國請求協助調查的司法互助資料回覆就判決，且並未調查黃的供詞與卷內證據不符之處，撤銷EFG銀行部分判決發回更審，其餘駁回上訴，鄧文聰判刑10年定讞。

高院更一審開庭時，黃、鄧仍作無罪答辯，均認為被冤枉，兩人並無沒洗錢和背信。鄧文聰曾指出，幸福人壽一毛都沒有損失，幸福人壽60億台幣都在EFG銀行的帳上，但遭EFG違法凍結，至於渣打銀行部分則早在2015年匯回；更一審依違反保險法判鄧16年徒刑、洗錢罪部分4年，併科罰金6億元。

鄧文聰。圖／聯合報系資料照片
鄧文聰。圖／聯合報系資料照片

鄧文聰 洗錢 掏空

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