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「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」 北檢元旦正式啟用

聯合報 / 記者張宏業賴佩璇／台北即時報導

法務部為貫徹犯罪被害人保護訴訟資訊獲知權益，與司法院研商建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統，讓被害人透過平台，即時獲知正確及完整之訴訟資訊，包括偵查、審理及執行各階段，台北地檢署經法務部指定為試辦機關，今天舉行平台說明會暨啟用儀式，宣示明年元旦起正式啟用。

「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統包括，檢察官對被告諭知之強制處分、案件偵查及審理結果、被告通緝到案及入監執行與釋放出所等案件資訊，被害人得以充分掌握案件進度，適時表達意見，並可及時採取因應作為，以消除其人身安全之疑慮。

法務部長蔡清祥表示，為免除被害人對刑事訴訟程序不確定性之擔憂，法務部自2019年起開始籌辦，2010年10月建置完成，將於明年1月1日起在台北、新北、屏東地院、地檢試辦3個月，試辦過程中將隨時修正改進及調整，將視試辦結果儘速推行全國院、檢，使被害人得以充分掌握案件進度，建立溫暖並富有同理心之司法。

北檢檢察長周章表示，台北地檢署在法務部指導下，結合犯罪被害人保護協會臺北分會，建置更完整的被害人服務平台，推出「溫馨暖暖包」、強化一路相伴服務、採行一對一桌邊服務，透過此平台保障被害人刑事程序中資訊獲知權益，以落實司法保護，北檢已多次召開教育訓練會議，邀集同仁參加了解平台規劃及操作方法，

「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」今日下午舉行說明會，與會人士包括法務部長蔡清祥、台北地院院長黃國忠、法務部次長陳明堂、蔡碧仲、張斗輝、檢察總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗等。

北檢檢察長周章欽（左一）出席 「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統啟用儀式。圖／北檢提供
北檢檢察長周章欽（左一）出席 「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統啟用儀式。圖／北檢提供

法務部 刑事訴訟 司法院

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