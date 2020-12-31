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台南真理堂7死2傷縱火犯一審死刑 道場負責人如此說
21歲男子曾文彥縱火造成台南市玉井區真理前輩堂道場成員7死2傷，曾嫌供稱是與真理堂張姓負責人的兒子有過節才行凶。台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑；台南地院下午4點宣判，曾嫌判處死刑。真理堂會眾對此案或不知情或不願過問、表達意見。張姓負責人則表示，尊重法院的判決，不會有意見或任何特別想法。
不過張姓負責人說，曾嫌的犯案理由他實在很難苟同，真理堂當初是基於好意收容他，兒子是規勸他引水思源，不要再傷害父母，希望能夠輔導他走向正途，沒想到他竟然恩將仇報。
他說，曾嫌當初因為家暴傷害父母，父母申請家暴保護仍無法遏止，逼得父母最後不得不宣告與他脫離關係，身為宗教團體受託輔導，能做的能輔導的都已經盡力了，對他實在已無能為力，希望事情能夠趕快落幕，大家好好回歸平靜的生活，相關家屬這一年來都沒再接觸。
遭縱火的真理堂建築大致保持原樣，火場也未明顯清理，沒有舉辦活動聚會。不過周遭的環境都有整理，附近的農田也持續耕作，另一處較小的道場會眾也都正常的生活。
張姓負責人說，真理堂已在玉井另外一自有土地，申請興建新的真理堂，目前市府水土保持、宗教等主管單位都已許可，不過還要等到拆除地上物，預計一個月後才可能獲得相關證照興建新會堂；至於遭焚燒的原有建築一二樓是合法的，3樓以上建築物增建沒有符合規定被罰30多萬罰金已繳，但增建部分要拆除，手續與工程繁雜，要等新的會所確定以後再規劃時程。
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