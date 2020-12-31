台南真理堂7死2傷縱火犯一審死刑 道場負責人如此說

21歲男子曾文彥縱火造成台南市玉井區真理前輩堂道場成員7死2傷，曾嫌供稱是與真理堂張姓負責人的兒子有過節才行凶。台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑；台南地院下午4點宣判，曾嫌判處死刑。真理堂會眾對此案或不知情或不願過問、表達意見。張姓負責人則表示，尊重法院的判決，不會有意見或任何特別想法。

不過張姓負責人說，曾嫌的犯案理由他實在很難苟同，真理堂當初是基於好意收容他，兒子是規勸他引水思源，不要再傷害父母，希望能夠輔導他走向正途，沒想到他竟然恩將仇報。

他說，曾嫌當初因為家暴傷害父母，父母申請家暴保護仍無法遏止，逼得父母最後不得不宣告與他脫離關係，身為宗教團體受託輔導，能做的能輔導的都已經盡力了，對他實在已無能為力，希望事情能夠趕快落幕，大家好好回歸平靜的生活，相關家屬這一年來都沒再接觸。

遭縱火的真理堂建築大致保持原樣，火場也未明顯清理，沒有舉辦活動聚會。不過周遭的環境都有整理，附近的農田也持續耕作，另一處較小的道場會眾也都正常的生活。