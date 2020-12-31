跨年夜入監！桃議員蘇志強賄選判3年4月 今發監執行

桃園市議員蘇志強因前議員陳榮基賄選辭職遞補，但蘇同樣因賄選一、二審均判3年4月，最高法院12月23日駁回定讞，蘇今準時報到由桃園地檢發監執行，將在監所跨年，蘇也是既邱佳亮後今年第2位入監的議員，另張運炳因健康因素獲桃檢2度暫緩執行，預計明年1月5日發監。

蘇志強競選2018年桃園市議會第2屆山地原住民市議員，同年10月29日在復興區澤仁里問政說明會將3萬元現金交給結拜的李姓姐姐，請她轉交給選民；二審認為，賄選破壞候選人間公平競爭，是敗壞選風的主要根源，架空選舉制度、損害民主根基，判蘇3年4月，最高法院12月23日駁回定讞。

桃園市議會本屆有6名市議員因案解職，包括歐炳辰、劉茂群、陳榮基、邱佳亮、張運炳及蘇志強，歐8年前擔任觀音鄉長時，以登載不實文書讓東和公司獲利1800多萬，被依圖利罪判刑6年定讞；劉茂群因賄選刑事無罪，但民事判當選無效確定，陳榮基同樣賄選判當選無效，刑事尚未定讞。

張運炳2018年11月24日投票日當天在車上賄選，一二審判3年6月，最高法院駁回定讞，桃檢原預計11月26日發監，張表示因口腔癌、心臟病需開刀，檢方2度予以暫緩執行，預計明年1月5日發監。