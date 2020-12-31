聽新聞
test
0:00 / 0:00
跨年夜入監！桃議員蘇志強賄選判3年4月 今發監執行
桃園市議員蘇志強因前議員陳榮基賄選辭職遞補，但蘇同樣因賄選一、二審均判3年4月，最高法院12月23日駁回定讞，蘇今準時報到由桃園地檢發監執行，將在監所跨年，蘇也是既邱佳亮後今年第2位入監的議員，另張運炳因健康因素獲桃檢2度暫緩執行，預計明年1月5日發監。
蘇志強競選2018年桃園市議會第2屆山地原住民市議員，同年10月29日在復興區澤仁里問政說明會將3萬元現金交給結拜的李姓姐姐，請她轉交給選民；二審認為，賄選破壞候選人間公平競爭，是敗壞選風的主要根源，架空選舉制度、損害民主根基，判蘇3年4月，最高法院12月23日駁回定讞。
桃園市議會本屆有6名市議員因案解職，包括歐炳辰、劉茂群、陳榮基、邱佳亮、張運炳及蘇志強，歐8年前擔任觀音鄉長時，以登載不實文書讓東和公司獲利1800多萬，被依圖利罪判刑6年定讞；劉茂群因賄選刑事無罪，但民事判當選無效確定，陳榮基同樣賄選判當選無效，刑事尚未定讞。
張運炳2018年11月24日投票日當天在車上賄選，一二審判3年6月，最高法院駁回定讞，桃檢原預計11月26日發監，張表示因口腔癌、心臟病需開刀，檢方2度予以暫緩執行，預計明年1月5日發監。
另外，邱佳亮2011年利用人頭詐領助理費等822萬元，被依貪汙罪判刑12年6月定讞，11月18日已經發監入獄。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言