快訊

僅因口角竟在台南佛堂縱火釀7死 曾文彥殺人罪判處死刑

襲警輕判過去式 立院三讀：加重妨害公務罪最重判5年

情敵設局揪眾圍毆打死瓦斯工 二審判決理由出爐

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市31歲余姓瓦斯工人長期供養24歲郭姓女護士，但他發現女方將其提供轎車轉交24歲顏姓男友使用，兩男在臉書互嗆相約談判，余找郭女探查顏等人聚會處，反遭郭女、顏設局先下手為強，揪眾將余圍毆重傷後再載到醫院丟包後不治，顏、郭女等7成年共犯中，郭女等5人達成和解，二審改判3年6月至8年6月不等徒刑，顏未賠償且居主謀地位，仍維持12年徒刑，另顏未將再開辯論庭，可上訴。

而本案共有13名共犯，其中7名成年犯，顏維持原判、郭女等5人改判較輕之刑、顏未則再開辯論庭，同案另有6名少年犯則由嘉義少年法庭審理。

台南高分院合議庭表示，顏等人所涉部分犯行，均事證明確，應依法論罪科刑。郭女、呂、陳、莊、黃姓男子共5人已與被害人家屬和解，並給付賠償金，改判較輕之刑，分處3年6月至8年6月不等徒刑。

合議庭指出，顏前有傷害前科，素行不佳，不思以和平理性方式化解與余之間的口角糾紛，竟糾眾恃強持械毆打余，私刑動武報復，且手段凶殘、惡性重大，非但使余於驚恐中失去寶貴生命，且否認犯罪，飾詞卸責，又未賠償余父損害，以聊慰其喪子之痛。

同時，考量顏居於主謀地位，犯罪情節較其他人為重，認原判決並無違誤，維持原判決12年徒刑。

至於顏未及辯護人表示將得與被害人家屬和解，並給付賠償金， 請求再開辯論，合議庭則裁定再開辯論庭。

台南高分院合議庭指出，顏、郭女等7成年共犯中，郭女等5人達成和解，改判3年6月至8年6月不等徒刑，顏未賠償且居主謀地位，仍維持12年徒刑。圖／本報資料照
台南高分院合議庭指出，顏、郭女等7成年共犯中，郭女等5人達成和解，改判3年6月至8年6月不等徒刑，顏未賠償且居主謀地位，仍維持12年徒刑。圖／本報資料照

嘉義

延伸閱讀

雞舍抗寒大作戰 雞農2天燒掉150萬元瓦斯費

鳳山晚間傳出濃重瓦斯異味 疑天然氣洩漏

阿嬤助男猥褻2孫女 女童讀「象爸爸著火了」告知老師

感情生變 男設局向女方討交往時花費

相關新聞

騙韓籍藝人拍性愛影片 台灣經紀人挨告判賠30萬元

韓籍藝人宋讚養指控台灣經紀人李湘瑋騙他拍性愛影片、照片，一審去年依詐欺、恐嚇、強制罪判處有期徒刑9月，得易科罰金，案件上...

跨年夜入監！桃議員蘇志強賄選判3年4月 今發監執行

桃園市議員蘇志強因前議員陳榮基賄選辭職遞補，但蘇同樣因賄選一、二審均判3年4月，最高法院12月23日駁回定讞，蘇今準時報...

印刷店女子網拍農委會「臺灣豬」標章 警依商標法送辦

我國明年元旦即將開放萊豬進口，農委會和衛福部皆有專屬標章，但近日農委會發現，有人違法上網販賣標章，通報警方協處後，台北市...

為退稅扮「共諜」 剪刀廠董座國安法判刑3月　　

彰化縣「富美」剪刀五金工廠董事長黃炯墩被控帶領台灣退將、高官赴陸與當地國安人員會面，黃認罪，坦承為退稅扮共諜，暗中蒐集法...

不滿老闆？古蹟倒楣 男子噴漆鹿港龍山寺29處遭起訴

彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺上個月遭洪姓男子亂噴漆，噴上「羅宜凡」字樣，且遭噴漆處高達29處，包括有外牆、後殿多處牆面、木...

旅館亮槍搶錢讓員工嚇到奔逃 汽車美容工一審判7年4月

30歲男子王彥去年持槍闖進台北市北投區一家汽車旅館，先假意詢問房價，再出1把槍指向櫃台人員，櫃台人員嚇到奔逃，王彥拿走1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。