情敵設局揪眾圍毆打死瓦斯工 二審判決理由出爐

台南市31歲余姓瓦斯工人長期供養24歲郭姓女護士，但他發現女方將其提供轎車轉交24歲顏姓男友使用，兩男在臉書互嗆相約談判，余找郭女探查顏等人聚會處，反遭郭女、顏設局先下手為強，揪眾將余圍毆重傷後再載到醫院丟包後不治，顏、郭女等7成年共犯中，郭女等5人達成和解，二審改判3年6月至8年6月不等徒刑，顏未賠償且居主謀地位，仍維持12年徒刑，另顏未將再開辯論庭，可上訴。

而本案共有13名共犯，其中7名成年犯，顏維持原判、郭女等5人改判較輕之刑、顏未則再開辯論庭，同案另有6名少年犯則由嘉義少年法庭審理。

台南高分院合議庭表示，顏等人所涉部分犯行，均事證明確，應依法論罪科刑。郭女、呂、陳、莊、黃姓男子共5人已與被害人家屬和解，並給付賠償金，改判較輕之刑，分處3年6月至8年6月不等徒刑。

合議庭指出，顏前有傷害前科，素行不佳，不思以和平理性方式化解與余之間的口角糾紛，竟糾眾恃強持械毆打余，私刑動武報復，且手段凶殘、惡性重大，非但使余於驚恐中失去寶貴生命，且否認犯罪，飾詞卸責，又未賠償余父損害，以聊慰其喪子之痛。

同時，考量顏居於主謀地位，犯罪情節較其他人為重，認原判決並無違誤，維持原判決12年徒刑。