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印刷店女子網拍農委會「臺灣豬」標章 警依商標法送辦
我國明年元旦即將開放萊豬進口，農委會和衛福部皆有專屬標章，但近日農委會發現，有人違法上網販賣標章，通報警方協處後，台北市警方昨天到台南市帶回1名35歲黃姓女子，詢後依違反商標法罪嫌移送台北地檢署偵辦。
針對萊豬進口，農委會及衛福部皆有製作台灣豬標章，但農委會的「臺灣豬」標章是由財團法人中央畜產會註冊完成，衛福部的「台灣豬」標章則無註冊，廠商無須申請就能自行下載。
農委會前天向台北市中正二分局警方舉報，有人在網路購物平台上販賣「臺灣豬」標章，警方循線追查，在台南市找到賣家黃女，並在其住處查扣樹莓黃女印製的「臺灣豬」標章。
黃女供稱，之所以會有販賣行為，是因為誤認農委會的標章跟衛福部的一樣，可自行下載、列印，她平時就從事印刷工作，想到可以賺外快，才去下載、印製農委會的「臺灣豬」標章；但一發現農委會的標章已有專利後，就立刻將商品下架了。
但警方調查，黃女已賣出農委會「臺灣豬」標章、衛福部「台灣豬」標章各500張，詢後仍依違法商標法罪嫌將其送辦，並追查相關買家身分及購買商標的用途。
警方表示，「臺灣豬」標章的圖案設計是採公開徵選而得，被該會登記商標權所有，並向經濟部智慧財產局申請註冊商標在案，印製及發放作業均由該會進行，標章還有多道防偽機制，以防冒用。為保障商標權及標章申請業者權利，民眾勿擅自使用、變更、轉讓、印製乃至販售「臺灣豬」標章，避免誤觸法網遭追究相關民事及刑事責任。
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