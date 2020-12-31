印刷店女子網拍農委會「臺灣豬」標章 警依商標法送辦

我國明年元旦即將開放萊豬進口，農委會和衛福部皆有專屬標章，但近日農委會發現，有人違法上網販賣標章，通報警方協處後，台北市警方昨天到台南市帶回1名35歲黃姓女子，詢後依違反商標法罪嫌移送台北地檢署偵辦。

針對萊豬進口，農委會及衛福部皆有製作台灣豬標章，但農委會的「臺灣豬」標章是由財團法人中央畜產會註冊完成，衛福部的「台灣豬」標章則無註冊，廠商無須申請就能自行下載。

農委會前天向台北市中正二分局警方舉報，有人在網路購物平台上販賣「臺灣豬」標章，警方循線追查，在台南市找到賣家黃女，並在其住處查扣樹莓黃女印製的「臺灣豬」標章。

黃女供稱，之所以會有販賣行為，是因為誤認農委會的標章跟衛福部的一樣，可自行下載、列印，她平時就從事印刷工作，想到可以賺外快，才去下載、印製農委會的「臺灣豬」標章；但一發現農委會的標章已有專利後，就立刻將商品下架了。

但警方調查，黃女已賣出農委會「臺灣豬」標章、衛福部「台灣豬」標章各500張，詢後仍依違法商標法罪嫌將其送辦，並追查相關買家身分及購買商標的用途。